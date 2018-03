Di Maio | vogliamo la presidenza della CameraCasaleggio | inarrestabili | i partiti sono

Di Maio : vogliamo la presidenza della CameraCasaleggio : noi inarrestabili - partiti moribondi : Di Maio: vogliamo la presidenza della CameraCasaleggio: noi inarrestabili, partiti moribondi Il candidato premier pentastellato parla ai suoi neo-eletti: “L’elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l’abolizione dei vitalizi”. In un’intervista al “Washington Post” Davide Casaleggio non usa mezzi termini: “Siamo la prima grande compagine politica ...

Di Maio : vogliamo la presidenza della CameraCasaleggio : noi inarrestabili - partiti moribondi : Il candidato premier pentastellato parla ai suoi neo-eletti: "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". In un'intervista al "Washington Post" Davide Casaleggio non usa mezzi termini: "Siamo la prima grande compagine politica digitale al mondo".

Salvini : ho parlato con Di Maio - vogliamo far partire il Parlamento : Salvini: ho parlato con Di Maio, vogliamo far partire il Parlamento Salvini: ho parlato con Di Maio, vogliamo far partire il Parlamento Continua a leggere L'articolo Salvini: ho parlato con Di Maio, vogliamo far partire il Parlamento proviene da NewsGo.

Elezioni 2018 - Di Maio : “Ho sentito Salvini - vogliamo far partire la legislatura il prima possibile” : Luigi Di Maio ha dichiarato di aver sentito telefonicamente il leader della Lega, Matteo Salvini, e di aver "convenuto sulla necessità di far partire il Parlamento quanto prima".Continua a leggere

Salvini : ho parlato con Di Maio - vogliamo far partire il Parlamento : Matteo Salvini ha parlato al telefono con Luigi Di Maio, leader del M5s. Lo rende noto lo stesso segretario della Lega. "Ci siamo confrontati sulla questione delle presidenze delle Camere in vista del ...

Di Maio : “Vogliamo figure di garanzia come presidenti delle Camere per abolire i vitalizi” : L'obiettivo di Luigi Di Maio e del M5s è quello di eleggere figure di garanzia alle presidenze delle Camere soprattutto per raggiungere uno scopo: "abolire i vitalizi, un privilegio odioso".Continua a leggere

Salvini chiama Di Maio. Il leader M5S : «Vogliamo la presidenza della Camera» : Prove di intesa per formare un governo. Di Maio su Facebook: «Noi siamo la prima forza politica del Paese, Montecitorio spetta a noi. L’ho detto a Salvini»

Di Maio : siamo prima forza - vogliamo presidenza Camera : Roma, 14 mar. , askanews, - "Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica del Paese, con il 32% dei voti, pari a quasi 11 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia, e che alla Camera abbiamo il 36% dei deputati. Per noi questa volontà è sacrosanta e vogliamo ...

M5s - Di Maio : 'Non vogliamo governo di tutti'. Centrosinistra alla ricerca del difficile equilibrio : 'Noi - dice il leader dei 5 Stelle - non temiamo le elezioni'. Nel Pd i discorsi sul prossimo governo si intrecciano con quelli sul futuro del partito. Delrio: 'Io leader? C'è chi è più capace'. ...

Di Maio : "Disponibili a confronto - non vogliamo poltrone" : Poi, pur di sottolineare la differenza del suo partito dalla politica tradizionale, nega le trattative per aggiudicarsi almeno uno degli scranni più alti del Parlamento: 'Noi non abbiamo a cuore le ...

Di Maio : «Non vogliamo le poltrone» Camere - verso le presidenze a M5S e Lega : Citando le parole del presidente della Cei, Angelo Bassetti, Di Maio assicura che il M5S farà il reddito di cittadinanza, una manovra fiscale per creare lavoro, e un welfare alle famiglie. Lo scrive il capo politico dei Cinque Stelle sul social network domenica mattina

Di Maio - Reddito di cittadinanza M5s/ Fila ai Caf Puglia - “vogliamo i moduli!” : richieste anche in Basilicata : Fila ai Caf in Puglia, Reddito di cittadinanza: caos anche in Basilicata dopo la vittoria del M5s e le promesse di Di Maio, ma non arriva alcuna conferma. (Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:40:00 GMT)

FILA AI CAF IN PUGLIA - REDDITO DI CITTADINANZA M5S : "VOGLIAMO I MODULI"/ "Di Maio ha promesso" - caos social : FILA ai Caf in PUGLIA, REDDITO di CITTADINANZA: caos anche in Basilicata dopo la vittoria del M5s e le promesse di Di Maio, ma non arriva alcuna conferma.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Prete sponsor di Di Maio - scoppia il caso : 'Non è questa la Chiesa che vogliamo' : Che Pomigliano diventasse il fulcro dello scontro politico era chiaro da settimane. Il collegio dell'aspirante premier grillino Luigi Di Maio e Forza Italia che gli mette contro il critico Vittorio ...