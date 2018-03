Di Maio tratta anche sui ministri | “I miei non sono intoccabili” 

Di Maio e Salvini insieme? Fornero e immigrazione - ecco su cosa si sta trattando Video : Nei giorni della proclamazione degli eletti al Senato ed alla Camera, preludio per l'elezione dei Presidenti dei due rami del Parlamento, prosegue il dialogo tra #Luigi Di Maio e #Matteo Salvini, i leader dei due gruppi con il maggior numero di eletti alle recenti elezioni politiche del 4 marzo scorso. I contatti sono iniziati la settimana scorsa, con una telefonata del segretario della Lega in qualita' di leader del centrodestra al 'capo ...

Di Maio tesse la tela della trattativa. Grillo : 'Finiti i vaffa ma niente inciuci' : Il leader pentastellato parlando all'assemblea con gli eletti in Senato del Movimento, fissa i paletti: 'Di ministri si parla con il Colle, di temi coi partiti' -

Salvini ha chiamato Di Maio : cosa hanno deciso di trattare insieme? Video : A dieci giorni dal voto i leader dei partiti eletti in parlamento iniziano a trattare. Parlando con i corrispondenti della stampa estera Matteo Salvini aveva detto chiaramente che avrebbe telefonato a Luigi Di Maio [Video], e così, al termine della giornata, è avvenuto. A darne la notizia lo stesso leader del Movimento Cinquestelle che, insieme al leader del Carroccio, gioca la partita del Governo. Entrambi possono ritenersi i vincitori della ...

I paletti di Di Maio e Salvini sulla trattativa di governo : irrinunciabili le rispettive leadership : L'altro capitolo riguarda il Def, il documento di economia e finanza che entro il 10 aprile dovrà essere consegnato al parlamento. Sia la Lega che i 5 Stelle vedono il Def come la prima occasione per ...

DI Maio - M5S AL GOVERNO/ Elezioni 2018 - le trattative col Pd continuano : “Non finirò come Bersani...” : Luigi Di MAIO, M5s al GOVERNO dopo le Elezioni 2018. Le trattative col Pd continuano: “Non finirò come Bersani...”. Le ultime notizie sulle strategie post voto del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:23:00 GMT)

I big del Pd chiudono al M5S. Di Maio tratta ancora : «Non finirò come Bersani» : M5S teme l’effetto-flop di un mandato solo esplorativo. Pronti ministeri per tecnici dem, Lega ultima spiaggia |

Di Maio tratta ancora : “Serve l’incarico pieno non finirò come Bersani” : «Non un mandato esplorativo, ma l’incarico pieno». Luigi Di Maio ha ben presente il precedente di cinque anni fa, quando a parti invertite era il Pd ad aver bisogno dei voti del M5S per far partire un governo. «Noi non faremo la fine di Pierluigi Bersani - ragionano nello staff del candidato premier - che è stato bruciato con il mandato esplorativo...

Elezioni : Di Maio - se trattativa post voto non sarà su ministri : Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “Noi non siamo disposti a larghe intese, grandi coalizioni, ma se saremo primi” senza i numeri, per avere una maggioranza “noi discuteremo” con le altre forze politiche, ma “noi annunciamo la squadra di governo prima delle Elezioni perché non si discute ‘tu dammi questo o quel ministero’. Le persone che proporrò le sosterrò fino alla fine”. Lo ha detto Luigi Di ...

Sanremo - Maionchi sulla canzone vincitrice : "Tratta tema del terrorismo in modo semplicistico" : Da alcuni criticata, da molti amata. Sta di fatto che 'Non mi avete fatto niente' di Ermal Meta e Fabrizio Moro ha vinto Sanremo ed è una delle canzoni più trasmesse in radio. Ma, a pochi giorni dalla ...

Caso Fanpage-Campania - De Luca contrattacca : 'sono loro i veri camorristi'. Scontro con Di Maio : Durissimo attacco del governatore della Campania l'inchiesta giornalistica che ha provocato le dimissioni del figlio Roberto, indagato per corruzione, da assessore di Salerno -

Buco nei bonifici M5s : Di Maio al contrattacco - ma ci sono altri tre nomi. E scoppia il caso Borrelli : Ad ognuno è stato chiesto di provvedere immediatamente a versare quanto dovuto e sono comunque fuori dal MoVimento - Ecco le prime "mele marce" che il MoVimento Cinquestelle intende 'cacciare' via: si ...

Luigi Di Maio - altra gaffe rovinosa : cita il 'trattato di Berlino'. E Debroah Bergamini lo umilia : Ogni giorno, per Luigi Di Maio , un disastro. Ieri, l'attacco a Silvio Berlusconi : 'La bomba sociale sull'immigrazione l'ha creata Berlusconi bombardando la Libia, firmando il regolamento di Berlino ...