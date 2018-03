Di Maio | Pizzarotti | “Bravo ad aver scalato M5s | ma incapace concretamente di prendere

ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 marzo 2018) “Luigi Di? E’ sicuramente una persona capace, non sarebbe stato facile per nessuno scalare il M5S, che di fatto aveva un garante, cioè Beppe Grillo, il quale potevae il diktat su tutto. Però non credo che negli anni abbia dimostrato capacità concrete neldecisioni difficili. Una cosa è parlare, una cosa è fare”. Sono le parole del sindaco di Parma, Federico, ex esponente del M5S, nel corso della trasmissione L’Aria che Tira (La7). E spiega: “Mi riferisco alla sua storia personale e a quella lavorativa, ma anche al modo in cui ha affrontato problemi che si sono posti davanti alla sua responsabilità in questi anni, come il rapporto tra i sindaci e le vicende dei sindaci espulsi. E faccio un altro esempio: i famosi “impresentabili” del M5S di fatto sono stati già reintegrati pere una maggioranza più ampia. E’ nei dettagli che si annida il diavolo e quindi ...