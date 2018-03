Di Maio | “Per il M5S è finita l’era dell’opposizione | inizia quella del governo”

Camere - Di Maio : “Per le presidenze accordo con tutti ma non accettiamo nomi di condannati o sotto processo” : Uno schema concordato con tutti per individuare i nomi dei nuovi presidenti di Camera e Senato ma no ai condannati o a chi è sotto processo. Luigi Di Maio torna a commentare la partita dell’elezione dei nuovi numeri uno di Montecitorio e Palazzo Madama. E lo fa sia con un post sul blog delle Stelle ma anche intervenendo a un incontro con gli imprenditori a Carugo, in provincia di Como. “Tra stasera e domani sentirò per telefono i ...

Di Maio - lettera a Repubblica/ Elezioni e Governo M5s : papà Di Battista - “perdona gli impresentabili” : Luigi Di Maio, Governo e incarico al Movimento 5 Stelle? Elezioni 2018, chi andrà a Palazzo Chigi: M5S primo partito, il candidato premier offre punti programmatici a tutti(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:00:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Vitiello - candidato M5s massone. Di Maio “Per lui game over” (12 febbraio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: incidente aereo in Russia. Rimborsi e massoneria tra candidati M5s, scandalo Elezioni: Di Maio vs Vitiello, "per lui game over" (12 febbraio 2018).(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 11:50:00 GMT)

Crozza - Fazio : “Per par condicio devi parlare anche del M5s”. “Di Maio - una mezza saga col botto” : Un’altra irriverente copertina di Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, realizzata da Maurizio Crozza e ancora una volta dedicata alle imminenti elezioni e alla par condicio. Il comico genovese ha così esordito: “In Italia con la campagna elettorale è partita la stagione della mia serie preferita: Game of Poltrons. È la storia di un gruppo di politici cinici e spietati che in quaranta giorni fingono di voler cambiare un governo che non ...