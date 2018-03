Di Maio | elezione presidenti Camere partita per abolire vitalizi

Camera - Di Maio : “M5s decisivo per l’elezione della seconda e terza carica dello Stato. Dialoghiamo con tutti” : “Questa sarà una settimana emozionante e il M5s sarà decisivo per l’elezione della seconda e terza carica dello Stato”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, a margine dell’assemblea dei senatori del Movimento. “Noi siamo disponibili ad un ampio dialogo con tutti, vogliamo riconoscere i vincitori e chiediamo che si rispetti il risultato delle elezioni”, ha aggiunto Di Maio ribadendo la volontà che ci sia una Camera ...

Di Maio : “L’elezione dei presidenti Camere non riguarda il governo. Gli altri partiti vogliono il voto? Non ci spaventano” : “L’elezione dei presidenti delle Camere non riguarda le dinamiche del governo”. “Noi non contempliamo ipotesi di governo istituzionale o di tutti”. “Nuove elezioni non ci spaventano”. “Gli italiani hanno votato un programma che non è mai stato estremista”. Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle, ha scelto di tenere una conferenza stampa nella sede della stampa estera e ha toccato alcuni ...

Di Maio : “L’elezione dei presidenti Camere non riguarda il governo. Chi vuole mettersi al lavoro si faccia avanti” : “Le elezioni del 4 marzo sono state uno schiaffo al vecchio modo di fare politica”, ha esordito Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa dalla sede della stampa estera. “Gli italiani hanno dato un segnale che va colto: un voto post ideologico, dove non ci sono più destra e sinistra, con un 32% di preferenze a un programma che non è mai stato estremista, e non è contro l’euro”. Poi ha continuato: “Noi non ...

Luigi Di Maio - lo scenario sul governo grillino con Matteo Salvini : il primo test con l'elezione dei presidenti delle Camere : A sentire oggi i commenti di Matteo Salvini su una possibile alleanza tra Lega e Movimento Cinque Stelle, l'ipotesi sembra quasi fantascienza, anzi a dirla con le parole del leghista pura 'fantasia'. ...