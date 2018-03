Di Maio | Camere e Governo “A noi Montecitorio | decisivi” | deputati si registrano Toti

Camere. Di Maio : decisivi per scelta - a noi la Camera. Al via la registrazione dei deputati : Come al Senato, dove i neo eletti sono 207, anche alla Camera ci sarà un ricambio record con il 66% degli onorevoli alla prima legislatura. Un turn over particolarmente massiccio si registra nel M5s e nella Lega che hanno ingrossato le fila come mai prima d'ora

M5S-Lega - si cerca l'intesa sui presidenti delle Camere. Di Maio : 'Apprezziamo atteggiamento di Mattarella' : Ancora due giorni e poi il nuovo Parlamento sarà chiamato ad eleggere i presidenti del Senato e della Camera, primo atto della legislatura. Si intensificano i contatti tra M5s e Lega su questa partita ...

M5s - Di Maio ai neoeletti : 'L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo' : "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". Lo ha detto il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, accogliendo a ...

Per le Camere l’ipotesi Salvini-Di Maio : Nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi che a sedere sugli scranni più alti di Palazzo Madama e Montecitorio siano i due vincitori delle elezioni. Tensione sempre forte nel centrodestra, mercoledì vertice a tre...

I due eserciti si preparano a prima sfida per le Camere : Di Maio oggi con i suoi - Salvini mercoledì : Iniziate le grandi manovre in vista dell'insediamento venerdì del nuovo Parlamento. Il leader M5s incoraggia i suoi senatori, passati da 35 a 112, oggi impegnati nelle procedure di registrazione -

Camere - telefonata Di Maio-Salvini : ora avviamo il Parlamento. Ma su M5S la Lega si spacca : Far partire il Parlamento, renderlo subito operativo. L'asse Lega-M5s regge, certificato da una comunanza di intenti dopo la telefonata Di Maio-Salvini. Il candidato premier del Movimento 5 stelle ha ...

Di Maio fa la doppia morale sulle Camere : Luigi Di Maio e stato chiaro. Per le presidenze di Camera e Senato non appog- gera nessuno che abbia problemi con la giustizia. Le parole precise: 'Noi non accettiamo ne condannati ne chi e sotto ...

Salvini a Di Maio : far partire Camere : 'Ho parlato oggi pomeriggio, per pochi minuti, con Luigi di Maio. Con lui ci siamo confrontati sulla questione delle presidenze delle Camere in vista del voto di venerdì prossimo. Non abbiamo parlato ...

Camere - Di Maio : tutti per il confronto : 18.11 "Oggi ho sentito telefonicamente i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari per un confronto sull'individuazione dei Presidenti delle Camere. E'il primo passo per far partire questa legislatura". Così Di Maio sul blog delle Stelle. "Ho sentito Martina, Brunetta, la Meloni, Grasso e ho riscontrato una disponibilità a proseguire il confronto", precisa."Poi ho sentito Salvini-scrivepur non non parlando di nomi e ruoli ...

Camere : telefonata Salvini-Di Maio : ANSA, - ROMA, 18 MAR - "Ho parlato oggi pomeriggio, per pochi minuti, con Luigi di Maio. Con lui ci siamo confrontati sulla questione delle presidenze delle Camere in vista del voto di venerdì ...

Camere : telefonata Grasso-Di Maio : ANSA, - ROMA, 18 MAR - Il leader di Liberi e uguali, Pietro Grasso, ha ricevuto la telefonata di Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle. Nel colloquio è stato affrontato il tema della ...

