Destinazione Marte | gli orti a gravità zero Così nutriremo gli equipaggi nei viaggi

ilfattoquotidiano

: Orti a gravità zero… a Roma: così nutriremo gli equipaggi nei viaggi stellari di lungo raggio. ‘Destinazione Marte’… - Cascavel47 : Orti a gravità zero… a Roma: così nutriremo gli equipaggi nei viaggi stellari di lungo raggio. ‘Destinazione Marte’… - gazzettadilucca : #Politica Per Lucca e i suoi Paesi: 'Campo di Marte resti a destinazione sanitaria e assistenziale' -

(Di martedì 20 marzo 2018) La corsa al Pianeta Rosso, la ricerca per garantire la sopravvivenza neistellari di lungo raggio, le collaborazioni tra agenzie nazionali e aziende private. Cosa c’è nel futuro delle missioni spaziali? Ne parla lo speciale di Sky TG24 “”, in onda domani, mercoledì 21 marzo alle 21.30 su Sky TG24 HD e disponibile su Sky On Demand. Ospite sarà Paolo Nespoli, astronauta e veterano italiano dello spazio, di ritorno dalla sua terza missione sulla ISS, che racconterà la sua carriera da record. In studio con lui il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston, per capire quale sarà il futuro dell’Italia nello spazio. Inoltre, in collegamento dal museo della Scienza e Tecnologia di Milano, il divulgatore scientifico Adrian Fartade spiegherà come potrebbe essere approdare su, attraverso una ricostruzione in realtà aumentata. All’interno dello ...