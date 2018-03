Dazi | il premier cinese agli Usa | «Non vogliamo guerre commerciali»

Usa : premier Quebec - Dazi misure miopi - creeranno problemi interni : Parigi, 5 mar. (AdnKronos) – “Il Quebec difendere attivamente il libero scambio e l’apertura dei mercati. Le misure protezionistiche sono azioni miopi che creeranno nuovi problemi ai consumatori e agli industriali statunitensi”. Così il premier del Quebec, Philippe Couillard al termine di un incontro all’Eliseo con il presidente francese, Emmanuel Macron. Certo, aggiunge Couillard, “il Quebec sarebbe ...

Elezioni - Salvini : “Se sarò premier metterò Dazi come Trump”. Calenda : “Idea fessa e irrealizzabile - li decide la Ue” : “dazi a protezione del made in Italy pur di difendere i lavoratori e gli imprenditori italiani”, sul modello di quanto deciso da Trump per le importazioni di alcuni prodotti cinesi. La proposta arriva dal leader della Lega, Matteo Salvini, la cui idea è che se “vuoi licenziare in Italia, produrre sottocosto all’estero e rivendere in Italia”, allora “paghi il 50% di tasse in più”. Il tutto, ha annunciato il ...

