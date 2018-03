Dazi | è già scontro al G20 tra Usa e Cina

Export : Confartigianato Veneto - apprensione per Dazi Usa minano mercato Pmi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Nel dettaglio dei settori di attività economica rileviamo che quelli che hanno contribuito maggiormente all’Export regionale del 2017 sono: i macchinari e apparecchiature 'non classificati altrove' che valgono da soli il 20% con 12,1 miliardi (in crescita del 4%), seguit

Export : Confartigianato Veneto - apprensione per Dazi Usa minano mercato Pmi : Venezia, 19 mar. (AdnKronos) - “60 miliardi di euro! E’ la cifra che nel corso del 2017 hanno quasi raggiunto le vendite di prodotti della manifattura veneta nel mondo. Una progressione costante che ha portato 10 miliardi in più in soli 5 anni (nel 2012 erano stati venduti beni per 49 miliardi). Un

Dazi : Confartigianato Veneto - protezionismo Trump preoccupa anche noi artigiani (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “In ogni caso – continua Bonomo – il Veneto dovrà andare avanti anche con i Dazi americani o con la Brexit. Le due situazioni influiranno non poco ma crediamo che la situazione che verrà a crearsi spingerà le imprese a puntare su innovazione, qualità e formazione ma sopra

Dazi : Confartigianato Veneto - protezionismo Trump preoccupa anche noi artigiani : Venezia, 12 mar. (AdnKronos) - “Siamo molto preoccupati. Non solo per il nuovo “fronte” aperto dal Presidente Trump nella metallurgia -e che rischia di far partire un effetto domino di sicuro impatto nel perimetro degli affari delle piccole imprese- ma per il suo sommarsi ad una Brexit che ancora no

Dazi : Confartigianato Veneto - protezionismo Trump preoccupa anche noi artigiani (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘In ogni caso ‘ continua Bonomo ‘ il Veneto dovrà andare avanti anche con i Dazi americani o con la Brexit. Le due situazioni influiranno non poco ma crediamo che la situazione che verrà a crearsi spingerà le imprese a puntare su innovazione, qualità e formazione ma soprattutto le costringerà a trovare nuove vie commerciali, come quelle dell’est o dell’Oriente. Probabilmente ...

Dazi : Trump insiste. Prosegue il negoziato tra Ue - Usa e Giappone : Dura la replica del governo tedesco: "Le politiche di Trump stanno mettendo a rischio l'ordine della libera economia globale".

Trump fra Dazi e Nord Corea : è già campagna elettorale di mid term : Il commercio internazionale resta al centro dell'azione politica dell'Amministrazione Trump, tra fuoriuscite di consiglieri economici, , da Steve Bannon alla più recente con Gary Cohn, , e decisioni ...

Dazi Usa - Giappone cauto : da parte nostra no a rappresaglie : Il ministro Giapponese dell'Economia e del Commercio Hiroshige Seko ha chiesto direttamente al rappresentante del commercio Usa, Robert Lighthizer, un'esenzione dai Dazi su acciaio e alluminino, ma senza successo. Nonostante ciò ...

Dazi - nulla di fatto dall'incontro tra Ue - Usa e Giappone : BRUXELLES - È terminato con un drammatico nulla di fatto l'incontro a tre fra l'Unione europea, gli Stati Uniti e il Giappone che ha avuto luogo sabato qui a Bruxelles e il cui piatto forte era la ...

Ue-Giappone a Usa - forte timore per Dazi : ANSA, - BRUXELLES, 10 MAR - "Il commissario europeo per il commercio Cecilia Malmstroem ed il ministro dell'economia del Giappone Hiroshige Seko hanno affrontato con il rappresentante del commercio Usa Robert Lighthizer la questione dei dazi" e "hanno sottolineato la forte preoccupazione dell'Ue e del ...