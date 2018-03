Dati rubati | una horror story della politica | e della democrazia

Rubati i Dati di 50 milioni di utenti Scandalo affonda Facebook : -5% in Borsa : Apertura con tonfo per il titolo di Zuckerberg. «Preoccupazione» espressa dal premier britannico Theresa May

L'app lanciata da Facebook per proteggere i nostri Dati in realtà li avrebbe 'rubati' : avrebbe dovuto proteggere l’accesso a email, mobile banking, foto e social network installate sullo smartphone grazie a una password o al riconoscimento dell’impronta digitale. In realtà, secondo gli accusatori, raccoglieva dati sull’utilizzo delle app e li condivideva con Facebook che così aveva a disposizione una serie di informazioni utilissime a perfezionare nuovi servizi. Si chiama Bolt App Lock ed è ...

Smart TV facili prede degli hacker : il potenziale dei Dati rubati è altissimo Video : L'acquirente deve stare attento. Se ha comprato una ##Smart tv, con Netflix integrato, YouTube, Hulu e altre connessioni Web bisogna stare molto attenti. La Smart TV potrebbe renderci vulnerabili agli hacker e probabilmente può controllare molte più cose di quanto ci si possa immaginare Consumer Reports ha appena analizzato i televisori intelligenti di cinque grandi marchi TV [Video] degli Stati Uniti, Samsung, LG, Sony, TCL e Vizio, e ha ...

"I Dati rubati dall'hacker sono proprio quelli di Casaleggio" : Il sistema informatico fiore all’occhiello del Movimento 5 Stelle non è sicuro: mercoledì sera l’hacker “cattivo” Rogue0, responsabile già lo scorso settembre di una violazione della piattaforma utilizzata dai grillini per la scelta dei propri candidati, ha preso possesso dell’account di Davide Casaleggio per pubblicare un post sul sito del partito, nel quale rivela numero di telefono, estremi ...