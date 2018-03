Cade la prima testa dopo il Datagate che ha investito Fb. Si è dimesso il responsabile della sicurezza delle informazioni Alex Stamos, che ha parlato di "disaccordi interni" su come affrontare la vicenda e su come i vertici del gigante dei social media hanno gestito la questione delle fake news che vengono diffuse attraverso la piattaforma. Fb ha affidato a Stroz Friedberg,società di consulenza specializzata nelle indagini digitali forensi e frodi on line, l'inchiesta interna sul caso di Cambridge Analytica.(Di martedì 20 marzo 2018)

