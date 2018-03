Datagate | la fine dell’innocenza dei social network e l’intervento dei regolatori

ilsole24ore

(Di martedì 20 marzo 2018) Il mercato finanziario è già convinto che i grandi sauri del web non riusciranno a sfuggire all’impatto del meteoriteo che si muove contro di loro: in pochi giorni, oltre 100 miliardi di dollari di capitalizzazione di Borsa dei colossi internet sono già andati in fumo...