Daphne Caruana Galizia | la fonte della giornalista assassinata si consegna alla polizia

ilfattoquotidiano

: RT @ElioLannutti: La fonte-chiave di Daphne Caruana Galizia in stato di fermo a Atene: lavorava nella banca al centro delle indagini della… - claudiobonura : RT @ElioLannutti: La fonte-chiave di Daphne Caruana Galizia in stato di fermo a Atene: lavorava nella banca al centro delle indagini della… - fulvioschiavone : La fonte-chiave di Daphne Caruana Galizia in stato di fermo a Atene: lavorava nella banca al centro delle indagini… - pennadoca : RT @ElioLannutti: La fonte-chiave di Daphne Caruana Galizia in stato di fermo a Atene: lavorava nella banca al centro delle indagini della… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Unadi, lauccisa in un attentato a Malta nell’ottobre scorso, si ètadi Atene. La donna si chiama Maria Efimova e – secondo il Times of Malta e l’agenzia di stampa Adnkoronos – ha detto di temere per la sua vita. Secondo l’edizione online di Repubblica, invece, Efimova è in stato di fermo, inseguita da un mandato internazionale di arrestogiustizia maltese per un’accusa di appropriazione indebita pari ad appena duemila euro. Di sicuro c’è solo che la donna lavoravaPilatus Bank e aveva rivelato adi traffici illeciti in denaro fra i governanti dell’Azerbagian e di Malta. Soldi poi spostati a Dubai e quindi a una serie di conti intestati a società di Panama. Una di quelle società – la Engrand – perera riconducibile a Michelle ...