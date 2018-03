Danza classica e street dance si fondono per celebrare l’arrivo della primavera con

ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 marzo 2018) Oggi nel primo giorno di, Red Bullcelebra il tanto anelato arrivobella stagione con un positivo e inedito connubio, tutto al femminile, che vede l’incontro tra ladi Virginia Tomarchio – vincitricesezione Ballo di Amici 14 e star del Red Bull Flying Bach nel 2016, che nel 2017 insieme al B-Boy Lil G ha spopolato in rete con il video Just Like You – e lacon la star giapponese Kyoka Yamamoto. “La”, primo appuntamento de “Le 4 Stagioni”- il nuovo progetto di Red Bulldove, durante l’arco di un anno, quattro video evocativi rappresenteranno le quattro stagioni strizzando l’occhio a Vivaldi – è stato girato nel meraviglioso Giardino di Ninfa e realizzato sulle note di Neon Lights di Bonobo. Le due ballerine interpretano una coreografia di Yaman Okur, celebre ballerino e coreografo, voluto da Madonna ...