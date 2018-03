Dalla Francia | Neymar sceglie il nuovo allenatore del Psg | ' Luis Enrique meglio di Conte'

Francia - Sarkozy in stato di fermo ”Dalla Libia 5 milioni per l’elezione”|Foto : L’ex presiden(te francese sentito nell’ambito dell’inchiesta sui finanziamenti illeciti ricevuti da Gheddafi per vincere le presidenziali del 2007

Il referendum sull’indipendenza della Nuova Caledonia Dalla Francia si terrà il 4 novembre : Il Congresso della Nuova Caledonia, una collettività francese d’oltremare che si trova a est dell’Australia, ha fissato la data del referendum per l’indipendenza dalla Francia: il 4 novembre 2018. In Nuova Caledonia è presente da decenni un forte movimento separatista. The post Il referendum sull’indipendenza della Nuova Caledonia dalla Francia si terrà il 4 novembre appeared first on Il Post.

Samsung Galaxy Note 8 Oreo In Arrivo Dalla Francia : Samsung Galaxy Note 8 inizia a ricevere l’aggiornamento firmware ad Andorid 8.0 Oreo anche in Europa. Si parte Dalla Francia, presto in Italia? Galaxy Note 8 si aggiorna ad Oreo, per ora solo in Francia, presto in Italia? Samsung Galaxy Note 8 Oreo Grandi novità per gli utenti in possesso dello smartphone Samsung Galaxy Note 8. Finalmente […]

LIVE Sci alpino - Team Event Are 2018 in DIRETTA : la Svezia fa fuori la Svizzera ed è in finale con la Francia. Azzurri subito fuori - travolti Dalla Germania : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event delle Finali della Coppa del Mondo di Are. È la gara a squadre, che poche settimane fa a PyeongChang ha assegnato per la prima volta una medaglia olimpica. La squadra favorita è proprio quella che ha vinto in Corea, la Svizzera. Il Team elvetico, però, comincerà la propria avventura con la Svezia, altra candidata alla vittoria (lo scorso anno vinse ad Aspen) in uno scontro tra brividi. ...