Dal tablet al frullatore | 17 000 tonnellate di piccoli rifiuti elettronici raccolti da

(Di martedì 20 marzo 2018) Quasi 17.000di smartphone, frullatori,e phondalle isole ecologiche disseminate in tutta Italia e dalla Grande distribuzione organizzata. Ecolight, consorzio che si occupa della gestione di RAEE, pile e accumulatori a fine vita, nel 2017 ha incrementato i volumi di quasi il 6% rispetto all’anno precedente, confermando un’importante azione soprattutto per quanto riguarda la raccolta dei RAEE che appartengono al raggruppamento R4, ovvero ielettrodomestici e l’elettronica di consumo. «Tra i, ielettrodomestici sono quelli più difficili da intercettare», ricorda il direttore generale di Ecolight, Giancarlo Dezio. «Nonostante l’impegno in termini di raccolta e sensibilizzazione, poco meno di un quarto di questisegue un corretto iter di raccolta e smaltimento. I restanti tre quarti restano con ogni probabilità chiusi ...