huffingtonpost

: Dal dolce all'aperitivo: 7 ricette per iniziare bene la settimana - thexeon : Dal dolce all'aperitivo: 7 ricette per iniziare bene la settimana - HuffPostItalia : Dal dolce all'aperitivo: 7 ricette per iniziare bene la settimana - Armonja : @fonoprint @Valerio_Scanu @RedRonnie Troppo spassoso!!! Da morir dal ridere! Valerio non solo eccellente cantante e… -

(Di martedì 20 marzo 2018) La nostraè iniziata con la torta cioccolatosa, senza cottura, proposta da Erika de La tana del Coniglio. Erika si occupa di fotografia e food styling. È mamma di Ludovico. Ha una passione per la pasticceria e ama sperimentare, nel 2016 ha pubblicato il suo primo libro "Tutti pazzi per le merendine". La sua torta senza cottura ricorda il salame di cioccolato, basta avere il tempo necessario per farla rassodare in frigorifero. Domenica non abbiamo contato le calorie: le ciambelline di patate di Chicchi di Mela erano troppo belle per fermarsi su dettagli trascurabili.Dai dolci all'. Quello del foodblogger e da poco volto televisivo – su La7 con Selfie Food - Stefano Cavada è super sano. Si tratta di una versione alternativa dell'hummus: al posto dei ceci c'è la zucca. Ma non manca lo speck, uno degli ingredienti preferiti da Stefano. ...