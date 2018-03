Dal diritto all’oblio a quello d’autore | ecco come far rimuovere articoli o video dal web

I graffiti sono protetti Dal diritto d’autore? : Se ne è parlato nelle ultime settimane dopo una controversia tra l'azienda di moda H&M e un artista americano The post I graffiti sono protetti dal diritto d’autore? appeared first on Il Post.

Basket - la Fip punisce le squadre giovanili che hanno giocato a perdere : “Ritiro Dal campionato e perdita del diritto sportivo” : Arriva il pugno duro della Federazione italiana pallacanestro su Aurora Brindisi e Valle d’Itria Basket Martina Franca, protagoniste della gara a perdere nella Final Four del campionato pugliese Eccellenza Under 18. La surreale partita avrebbe dovuto qualificare una delle squadre alla fase interzona in Toscana e l’altra nel gruppo della Campania. Dopo il video che ha immortalato 2 minuti della finale nella quale si vedevano ...

Scienza : il diritto a godere del progresso scientifico sarà l’oggetto di un evento all’ONU organizzato Dall’Associazione Luca Coscioni il 22 febbraio : Il 22 febbraio 2018 la Rappresentanza Permanente d’Italia alle Nazioni Unite ospiterà una tavola rotonda per affrontare la questione del “diritto a godere del progresso scientifico e della libertà indispensabile per la ricerca scientifica”. L’evento è organizzato dall’Associazione Luca Coscioni in collaborazione con l’American Association for the Advancement of Science e vedrà la partecipazione del professor Mikel Mancisidor, membro del Comitato ...