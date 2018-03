Dai modelli vegetali risposta su efficacia trattamenti omeopatici

Dai modelli vegetali la risposta sull’efficacia trattamenti omeopatici : Arriva anche dalle piante la risposta sull’efficacia dei trattamenti omeopatici. A offrirla la fitopatologa Lucietta Betti, ex docente del dipartimento di Scienze agrarie dell’Università di Bologna, intervenuta alla tre giorni del congresso nazionale Fiamo, la federazione italiana associazioni e medici omeopati. Uno studio che ha dimostrato, proprio attraverso l’impiego di modelli vegetali, che in omeopatia non si può parlare ...