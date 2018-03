Da Sex and the City a governatrice di New York | la sfida di Miranda

Governatore NY : 'Miranda - Sex&politics?' : 03.14 L'attrice di 'Sex and the City' Cynthia Nixon si candida per l'elezione del Governatore di New York. Lo ha annunciato lei stessa: sfiderò il Governatore Andrew Cuomo alle primarie democratiche di settembre, ha scritto sul web. L'interprete del personaggio 'Miranda', dichiaratamente gay,attivista liberale, nessuna esperienza politica, vuole battere Cuomo che è in carica dal 2011,nei precedenti 4 anni procuratore generale, figlio maggiore ...

'Miranda' di Sex and the City si candida alle primarie di New York - : L'attrice Cynthia Nixon è da tempo un'attivista dell'ala più progressista del partito democratico e si è battuta per i diritti della comunità Lgbt. Sfiderà l'attuale governatore Andrew Cuomo

Cynthia Nixon - star di Sex and the City - annuncia la sua candidatura a Governatore di New York! : Cynthia Nixon , una delle star della serie Sex and the City , ha annunciato il prossimo passo della sua carriera politica. L'attrice si è infatti candidata alla carica di Governatore di New York. Cynthia ha condiviso su Twitter un video in cui ricorda come è nata a New York e il suo profondo amore per la città, ...

Randi Ingerman - il dramma di salute del mito Sexy anni 90 : 'Epilessia - mi devo togliere parte del cervello ma...' : Negli anni 90 Randi Ingerman è stata un'icona sexy grazie a spot e apparizioni in tv e cinema. Nel 2006 ha partecipato al reality la Fattoria poi, dal 2009, la modella americana è praticamente ...

Sabrina Salerno - bomba Sexy corteggiata dalle lesbiche : 'Quando la mia cara amica...' : bomba sexy, mito anno 80-90 e pure icona gay. Sabrina Salerno ha conquistato l'immaginario del pop italiano non solo grazie alle sue curve, ma anche alla sua personalità. 'La verità? Tutta questa ...

Jolanda De Rienzo più Sexy che mai : la FOTO che ha ‘sconvolto’ i fan [GALLERY] : 1/11 FOTO Instagram ...

PSYCHO CRIME - A Bari un grande evento sul tema della Criminologia - Prevenzione - Sex Crimes e Violenza : Durante il convegno verranno analizzati anche casi reali, di cronaca nera, direttamente seguiti dai professionisti protagonisti del convegno, con una particolare attenzione agli aspetti psicologici, ...

'Sex and the City' - il sogno vive ancora a Bleecker Street - TV/Radio - Spettacoli : NEW YORK - A marzo la fila è tutta per il Mango Lime e per il Red Velvet. Ma c'è già chi pensa a un nome di cupcake più al passo coi tempi: il cupcake For Lease, o tortina In Affitto. Siamo al ...

Pamela Anderson : «Com’è Sexy lottare per le sorti del mondo» : L’intervista è pubblicata sul numero 11 di Vanity Fair in edicola da mercoledì 14 marzo. Nei quindici minuti di questa conversazione, Pamela Anderson viene fotografata un centinaio di volte, da chiunque passi nella stanza affollata dove stiamo parlando. È a Milano per presentare il video della campagna primavera/estate di GCDS di cui è testimonial, una fantasia alla Tarantino nella quale l’ex bagnina di Baywatch viene massacrata a colpi di ...

Petagna-Michelly Sander - altro che crisi : la SexY FOTO su Instagram : 1/13 FOTO Instagram ...

Alejandra Benítez - politica e Sexy schermitrice : Instagram bollente con la venezuelana [FOTO] : 1/16 Foto Instagram ...

Ballando con le Stelle al via tra danze super Sexy e le prime polemiche : Ballando con le Stelle, buona la prima , anche se nella guerra degli ascolti vince C'è posta per te di Maria De Filippi su Canale 5 che ottiene il 27,5 di share contro il 20,4 di Carlucci and co., . ...

Ballando con le stelle - l’unico posto in cui la “rivoluzione” non passa. Ma riparte dalla danza “same Sex” (che fa arrabbiare Adinolfi…) : Gli anni passano, la televisione cambia pelle, la politica viene investita da rivoluzioni, ma Ballando con le stelle rimane sempre fedele a se stesso. La tredicesima stagione è partita su Rai1 senza stravolgimenti: c’è sempre lo stesso studio con il lampadario in bella vista, Sandro Mayer a bordo pista (se c’è qualcosa che muta, sono le sue acconciature), i soliti commenti della giuria, Paolo Belli con la sua Big Band e Milly ...

“Wow! Che sventola”. Caterina Balivo in versione bomba super-Sexy. Lo scatto sui social manda in delirio i fan : valanga di commenti e like : ”Prova costume dopo la diretta e… C’è il trucco ma non c’è l’inganno… swippate la seconda foto e capirete perché ? Mai prendersi troppo sul serio… mancano 2 taglie!!!” Caterina Balivo, 38 anni, bellissima sui social. La conduttrice di Detto fatto pubblica uno scatto mentre fa la prova costume, nel suo camerino che la ritrae a piedi nudi, circondata da abiti, mentre sfoggia un vestito che ...