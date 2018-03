Da oggi potete parlare con SuperGuidaTV grazie all’assistente di Google

superguidatv

: Alla #DigitalWeek aspettiamo @lodocomello che ci racconterà 'Una canzone per me' il progetto attraverso il quale p… - Radio105 : Alla #DigitalWeek aspettiamo @lodocomello che ci racconterà 'Una canzone per me' il progetto attraverso il quale p… - FedericaPaper : Un'emozione fortissima, un abbraccio senza sfiorarsi mentre le nostre voci diventano una sola. Siamo pronti a condi… - annatrieste : Oggi sì, potete rimanere, noi dobbiamo risolvere un attimo il problema della pizza di Cracco che è più importante ???? -

(Di martedì 20 marzo 2018) A partire da ieri, lunedì 19 marzo 2018, anche in Italia sono state rese disponibili le prime app create appositamente per l’Assistentesu telefoni Android e iPhone: attraverso la sezione Esplora gli utenti potranno utilizzare l’Assistenteper fare cose in un modo nuovo e interagire con i servizi che amano di più. Cos’èAssistantAssistant è l’assistente virtuale realizzato daper i dispositivi mobili Android che si avvia alla parola d’ordine Ok. Disponibile in italiano a partire dalla fine del 2017, si appresta a sbaragliare la concorrenza nel settore dell’IAalle integrazioni che il colosso americano ha posto in essere con alcune aziende italiane di spicco relativamente al proprio campo d’azione, tra cui anche la nostra. L’assistente perfetto deve fare delle integrazioni Per essere un assistente a tutti gli ...