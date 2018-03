Cynthia Nixon governatrice? Il guardaroba c’è già

Cynthia Nixon / Miranda di 'Sex and The City' candidata governatrice di New York : attacco ad Andrew Cuomo : L'attrice Cynthia Nixon, nota per il ruolo di Miranda nella serie 'Sex and The City' ha annunciato la sua candidatura come governatrice per lo Stato di New York.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 17:11:00 GMT)

Cynthia Nixon : "Mi candido a Governatore di New York" (Video) : I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 marzo 2018 Da Sex & The City a Politics & The City. La città, infatti, è sempre la stessa, New York, ma gli interessi, per Cynthia Nixon, sono cambiati: l'attrice meglio nota per aver interpretati Miranda in sei stagioni (e due film) di Sex & The City, ...

