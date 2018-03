Cutrone | “nazionale punto di partenza | voglio fare sempre di più”

calcioweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) “Penso solo al presente,allenarmi bene e migliorare. Questo è undidi più”. Così l’attaccante del Milan Patrickin merito alla sua prima convocazione in Nazionale. “E’ una grande opportunità e cerco si giocarmela al meglio -aggiunge il 20enne lombardo in conferenza stampa dal raduno azzurro di Coverciano-. Per me essere qui è un sogno, non ho paura, non ne ho mai avuta, spero di esordire con questa maglia e cercherò di mettere il difficoltà il ct”. Venerdì a Manchester potrebbe esordire contro l’Argentina di Lionel Messi: “Per me è un personaggio da Play Station, non ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo, sarà un onore giocarci contro”. (AdnKronos) L'articolodidisembra essere il primo su CalcioWeb.