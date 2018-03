Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sfiora l’impresa con la Corea del Sud! Ruba 4 mani consecutive ma perde all’extra-end : L’Italia ha sfiorato un’impresa monumentale contro la Corea del Sud, vicecampionessa olimpica non più tardi di un mese fa a PyeongChang. Le azzurre sono andate vicinissimo al colpaccio contro le asiatiche ai Mondiali 2018 di Curling femminile ma purtroppo si sono dovute arrendere all’extra-end (7-8). La nostra Nazionale incappa così nella quarta sconfitta nel torneo (solo due vittorie) e scivola in decima posizione: ora ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Italia-Repubblica Ceca 7-11 - azzurre sconfitte nell’extra end. La Svezia batte la Corea del Sud : L’Italia gioca una grande partita contro la Repubblica Ceca ma è costretta a cedere 11-7 all’extra end nei Mondiali di Curling femminile 2018, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei ha risposto colpo su colpo alle cece dovendosi arrendere nel parziale supplementare e vedendo sfumare i sogni di gloria. Il match è decisamente ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : il Canada vola in testa - la Rep. Ceca umilia la Scozia - che colpo della Corea : Si è disputata la settima giornata ai Mondiali 2018 di Curling femminile. A North Bay (Canada) l’Italia ha osservato un turno di riposo ma rimane comunque in sesta posizione, in piena lotta per accedere ai playoff. Il Canada ha agganciato la Svezia in testa alla classifica grazie alla vittoria ottenuta sulla Cina (9-5). Le padrone di casa, imbattute in questo torneo, hanno fatto la differenza negli ultimi due end: il 2-0 nel nono e il 2-0 ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia batte 6-5 la Russia all’ultimo end! Grande partita delle azzurre - che restano in corsa : l’Italia gioca una Grande partita con la Russia e conquista una vittoria fondamentale ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei è riuscita a superare all’ultimo end la formazione capitanata dalla skip Victoria Moiseeva, trovando il successo con il punteggio di 6-5. l’Italia parte con il vantaggio dell’hammer e ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : vittorie per Canada e Corea del Sud nella quinta sessione del round robin : nella nottata italiana si sono tenuti quattro incontri dei Mondiali femminili di Curling 2018, in Canada. La sessione n.5 del round robin ha visto la vittoria di misura della Svizzera contro il Giappone (7-6) con le elvetiche guidate da Binia Feltscher capaci di gestire l’incontro nonostante un inizio non eccezionale. Grazie al 2° e 3° end, infatti, le elvetiche hanno ribaltato lo score, riuscendo poi a mettere la parola fine al confronto ...

Curling femminile - Mondiali 2018 – Italia travolta dalla Svezia - le Campionesse Olimpiche vincono 9-1 : L’Italia è stata travolta dalla Svezia nella terza partita dei Mondiali 2018 di Curling femminile. A North Bay (Canada) le azzurre non sono riuscite a tenere testa alle Campionesse Olimpiche e sono così incappate nel secondo ko nel torneo dopo quello all’esordio contro gli USA (oggi pomeriggio avevano però battuto la Scozia all’extra end). Diana Gaspari e compagne costringono le scandinave a una mano nulla in apertura e a ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia apre con una sconfitta - azzurre travolte 8-1 dagli Stati Uniti : Brutto esordio per l’Italia ai Mondiali di Curling femminile, che sono iniziati nella nottata italiana a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei è stata nettamente sconfitta per 8-1 dagli Stati Unti della skip Jamie Sinclair. Una gara totalmente a senso unico in cui le azzurre non sono mai riuscite ad entrare in partita. Le nordamericane hanno aperto con il vantaggio ...

PyeongChang - la Svezia batte la Corea : Oro nel Curling femminile : PyeongChang , Corea del Sud, , 25 feb. , askanews, La Svezia ha vinto la medaglia d'oro nel torneo di curling femminile alla Olimpiadi invernali di PyeongChang. La formazione scandinava ha battuto la ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Giappone supera la Gran Bretagna e conquista una storica medaglia di bronzo : Il Giappone conquista una storica medaglia di bronzo nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La squadra formata da Satsuki Fujisawa, Chinami Yoshida, Yumi Suzuki, Yurika Yoshida (e la riserva Mari Motohashi) ha battuto la Gran Bretagna di Eve Muirhead per 5-3, regalando così la prima medaglia olimpica in questo sport al proprio paese. Una partita estremamente equilibrata nella prima parte, infatti è arrivata una ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : finale Corea del Sud-Svezia. Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Corea del Sud e Svezia si affronteranno nella finale per l’oro del torneo di torneo Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le padrone di casa hanno davvero sbalordito in questa manifestazione e si sono guadagnate l’atto conclusivo superando il Giappone all’extra-end. Le favorite scandinave, invece, si sono sbarazzate della quotata Gran Bretagna. Di seguito la data, il programma dettagliato e ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Corea del Sud e Svezia si giocheranno l’oro - superate Giappone e Gran Bretagna : La Corea del Sud vola in finale nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e si giocherà una storica medaglia d’oro con la Svezia. Le padrone di casa hanno battuto il Giappone per 8-7, mentre le scandinave hanno superato la Gran Bretagna per 10-5. La storica semifinale tra Corea del Sud e Giappone è stata equilibrata e combattuta fino all’ultima stone. Le padrone di casa aprono benissimo con tre punti e poi le due ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : storica semifinale tra Corea del Sud e Giappone - nell’altra sfida si affrontano Gran Bretagna e Svezia : Il round robin del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang si è chiuso con dei verdetti in parte sorprendenti e le quattro semifinaliste saranno Corea del Sud, Svezia, Gran Bretagna e Giappone. Andiamo quindi ad analizzare il loro cammino fino ad ora e le prospettive delle prossime sfide. Partiamo dalla storica sfida tra Corea del Sud e Giappone, visto che per entrambe si tratta della prima semifinale in una rassegna ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Corea del Sud e Svezia chiudono con un’altra vittoria - il Giappone perde ma va comunque in semifinale : Il Giappone è l’ultima semifinalista del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e si giocherà le medaglie con Corea del Sud, Svezia e Gran Bretagna, che erano già sicure della qualificazione. Le padrone di casa della Corea del Sud continuano il loro straordinario torneo, dominando anche l’ultimo match con la Danimarca e chiudendo quindi prime in classifica. La squadra capitanata dalla skip Kim Eunjung ha battuto le ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia e Gran Bretagna in semifinale con la Corea : Svezia e Gran Bretagna si uniscono alla Corea del Sud nelle semifinali del torneo femminile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima semifinalista sarà una tra Giappone e USA: le asiatiche hanno un successo di vantaggio sugli USA quando manca una giornata al termine del round robin. La Corea del Sud si conferma al comando della classifica dopo aver asfaltato OAR per 11-2, la partita si è conclusa addirittura al ...