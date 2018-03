Cucchi | teste | era gonfio di botte | carabinieri si erano divertiti

Stefano Cucchi - un teste : 'Mi disse che con lui i Cc si erano divertiti' : "Stefano Cucchi mi disse che con lui i carabinieri si erano 'divertiti'". E' quanto ha testimoniato Luigi Lainà sul suo incontro con Cucchi, la notte del 16 ottobre 2009, nel centro clinico del Regina ...

Un teste : “Cucchi mi disse che con lui i carabinieri si erano divertiti” : Un teste: “Cucchi mi disse che con lui i carabinieri si erano divertiti” “Era ridotto che sembrava una zampogna”, ha affermato Luigi Lainà. “Stefano mi raccontò che lo avevano picchiato due carabinieri in borghese” Continua a leggere

Un teste : "Cucchi mi disse che con lui i carabinieri si erano divertiti" : "Era ridotto che sembrava una zampogna", ha affermato Luigi Lainà. "Stefano mi raccontò che lo avevano picchiato due carabinieri in borghese"

Stefano Cucchi - teste choc contro i Carabinieri/ Ultime notizie - 'divertiti a picchiarlo - peggio di Aushwitz' : Stefano Cucchi, teste choc contro i Carabinieri: le parole d'accusa del detenuto Luigi Lainà confermano l'accanimento fisico nei confronti del geometr

Stefano Cucchi - teste choc contro i Carabinieri/ Ultime notizie - "divertiti a picchiarlo - peggio di Aushwitz" : Stefano Cucchi, teste choc contro i Carabinieri: le parole d'accusa del detenuto Luigi Lainà confermano l'accanimento fisico nei confronti del geometra romano morto nel 2009.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 15:58:00 GMT)

Processo Cucchi - il teste : “Era gonfio come una zampogna. Mi disse che i carabinieri si erano divertiti” : Era un racconto parzialmente noto, ma ripetuto in una aula di Tribunale davanti ai giudici della corte d’Assise colpisce per l’essenzialità di quello che mostra. “Quando ho visto Stefano la prima volta stava ‘acciaccato’, era gonfio come una zampogna, aveva ematomi sul viso e sugli zigomi, era viola, perdeva sangue da un orecchio, non parlava bene e non riusciva neanche a deglutire. Quando gli ho visto la schiena ...

Caso Cucchi - un teste : 'Mi disse che con lui i carabinieri si erano divertiti' : 'Stefano mi disse che con lui i carabinieri si erano 'divertitì. Era ridotto che sembrava una zampogna, in quelle condizioni non doveva essere portato in carcere'. È quanto ha affermato Luigi Lainà, ...

'Stefano Cucchi era gonfio come una zampogna' - un teste al processo bis - : Roma, 20 mar. , askanews, 'Quando ho visto Stefano la prima volta stava 'acciaccato', era gonfio come una zampogna, aveva ematomi sul viso e sugli zigomi, era viola, perdeva sangue da un orecchio, gli ...

Caso Cucchi - un teste : "Mi disse che i carabinieri si erano divertiti" : "Quando ho visto Stefano la prima volta stava 'acciaccato', era gonfio come una zampogna , aveva ematomi sul viso e sugli zigomi, era viola, perdeva sangue da un orecchio, non parlava bene e non ...

Cucchi - teste : disse che con lui i Cc si erano divertiti : "Stefano mi disse che con lui i carabinieri si erano 'divertiti'. Era ridotto che sembrava una zampogna, in quelle condizioni non doveva essere portato in carcere". E' quanto ha affermato Luigi Lainà, ...