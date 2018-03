Crotone-Roma | Zenga ‘caccia’ i giornalisti giallorossi | ecco il motivo

calcioweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018), successo in trasferta per la squadra giallorossa che si conferma in zona Champions League mentre per il calabresi continua la lotta per la salvezza. Nel frattempo emerge un retroscena sulla partita, il tecnico Walteravrebbe allontanato dall’hotel alcuniperchè possibili ‘intrusi’ nel ritiro del. Iavevano iniziato a registrare alcuni servizi, poi la furia del tecnico, è stato chiesto lo spostamento in un altro hotel. La decisione non è servita ad evitare la sconfitta, laha infatti vinto con il punteggio di 0-2. L'articolo‘caccia’ iilsembra essere il primo su CalcioWeb.