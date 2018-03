Credito | più prestiti alle famiglie a febbraio

Wind offre il 20% di Credito in più per le ricariche online da 15 euro in su : Wind offre il 20% di credito aggiuntivo in regalo a tutti coloro che effettuano una ricarica online da almeno 15 euro sul sito ufficiale Wind o attraverso le app Android MyWind e Veon. L'offerta è valida solo per oggi, 31 gennaio 2018, quindi vi consigliamo di affrettarvi. L'articolo Wind offre il 20% di credito in più per le ricariche online da 15 euro in su è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.