Còsagach - a lezione di felicità dalla Scozia : Hygge…Una parola ostica come questa è incredibilmente diventata familiare anche a noi: il segreto della felicità danese, una situazione di accoglienza, docezza e intimità insieme, è ormai un concetto noto anche grazie alla prima posizione – tenuta per anni dalla Danimarca – nella lista dei «Paesi più felici del mondo» stilata dal World Happines Report. In realtà per il 2018 il podio spetta alla Finlandia che capeggia però una ...