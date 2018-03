Cosa rischi su Facebook dopo Cambridge Analytica

Concorso scuola abilitati 2018 : attenti agli errori nella domanda - Cosa si rischia : Negli ultimi giorni di compilazione delle domande per il Concorso scuola abilitati 2018, si sono diffuse alcune leggende metropolitane che rischiano di indurre in errore gli aspiranti con tutti i rischi connessi ad eventuali dichiarazioni mendaci. A spiegarlo è la FLC CGIL, che chiarisc alcuni punti in merito all’ulteriore abilitazione, al titolo di studio e […] L'articolo Concorso scuola abilitati 2018: attenti agli errori nella domanda, ...

Spotify Premium gratis - l'azienda scopre il tarocco - ecco Cosa si rischia con la versione pirata - : Non osiamo immaginare quanti siano coloro che utilizzavano questo trucchetto sui circa 88 milioni di utenti iscritti gratuitamente alla piattaforma di streaming audio. Spotify del resto è ...

Dazi - guerra tra Trump ed Europa : ecco Cosa rischia l'Italia : La nuova strategia Usa 'America First' sembra avere fino ad ora i primi effetti in una politica monetaria aggressiva che rischia di costare caro all'Italia anche in campo alimentare considerato che ...

Dazi - Cosa rischia l’Italia : E’ guerra sui Dazi tra Unione Europea e Stati Uniti dopo la decisione del presidente statunitense di imporre tasse doganali del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio. Una misura definita dal tycoon “una necessità per la sicurezza” degli Stati Uniti che, se applicata anche sull’Ue, penalizzerebbe soprattutto i grandi esportatori come il nostro Paese. La guerra commerciale con gli Stati Uniti infatti – ...

Dazi - Cosa rischia l’Italia : Roma, 11 marzo (AdnKronos) – E’ guerra sui Dazi tra Unione Europea e Stati Uniti dopo la decisione del presidente statunitense di imporre tasse doganali del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio. Una misura definita dal tycoon “una necessità per la sicurezza” degli Stati Uniti che, se applicata anche sull’Ue, penalizzerebbe soprattutto i grandi esportatori come il nostro Paese. La guerra commerciale ...

Dazi - Cosa rischia l’Italia : Roma, 11 marzo (AdnKronos) – E’ guerra sui Dazi tra Unione Europea e Stati Uniti dopo la decisione del presidente statunitense di imporre tasse doganali del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio. Una misura definita dal tycoon “una necessità per la sicurezza” degli Stati Uniti che, se applicata anche sull’Ue, penalizzerebbe soprattutto i grandi esportatori come il nostro Paese. La guerra commerciale ...

Dazi - Cosa rischia l'Italia : E' guerra sui Dazi tra Unione Europea e Stati Uniti dopo la decisione del presidente statunitense di imporre tasse doganali del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Una misura definita dal ...

Cagliari nei guai : ecco Cosa rischia Joao Pedro - le ultime sulla possibile squalifica : squalifica Joao Pedro – Cagliari nei guai in vista della fine del campionato di Serie A ed anche per la prossima stagione, situazione delicatissima dopo la notizia della positività del calciatori Joao Pedro ad un controllo antidoping, sono state individuate infatti tracce di idroclorotiazide, un diuretico che si prescrive per combattere l’ipertensione ma che è comunque proibito, il calciatore adesso rischia due anni di squalifica. ...

Oggi scadono i termini per l'obbligo vaccinale : ecco Cosa rischia chi non è in regola : È Oggi la scadenza per mettersi in regola con la legge sull'obbligo vaccinale. Come previsto dalla norma firmata dal ministro Lorenzin, il 10 marzo le autocertificazioni consegnate prima dell'inizio ...

Oggi scadono i termini per l'obbligo vaccinale : ecco Cosa rischia chi non è in regola : È Oggi la scadenza per mettersi in regola con la legge sull'obbligo vaccinale. Come previsto dalla norma firmata dal ministro Lorenzin, il 10 marzo le autocertificazioni consegnate prima dell'inizio dell'anno scolastico (alle quali molti genitori hanno fatto ricorso anche per le difficoltà logistiche dei primi mesi) vanno sostituite con la certificazione "comprovante l'avvenuta vaccinazione". Se il ...

Cosa rischia l'Italia nella guerra dei dazi tra Usa ed Europa : In 9 anni l'Italia ha più che raddoppiato le sue esportazioni verso gli Stati Uniti, ma le misure protezionistiche di Trump rischiano di frenare la crescita

Cosa rischia l’Italia nella guerra dei dazi tra Usa ed Europa : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Se le cose dovessero precipitare, potrebbero finirci di mezzo anche i Levi’s. Per tutelare l’industria degli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha deciso di rispolverare i dazi commerciali. “Proteggo i lavoratori americani, proteggo la sicurezza nazionale“, ha detto dopo aver confermato le misure per appesantire il prezzo di acciaio ...

Smartphone - avete uno di questi 40 modelli? Ecco Cosa hanno scoperto. Milioni di utenti tremano alla notizia - si rischia di dover buttare il telefono e perdere i dati : Più di 40 modelli di Smartphone Android economici di produzione cinese infettati dal trojan Triada. E’ quanto hanno scoperto i ricercatori di sicurezza di ‘Dr. Web’ che, secondo quanto riportano gli esperti del ‘Cert – Computer emergency response team’, hanno individuato come fonte del malware una società di sviluppo software di Shanghai, partner di diversi produttori di Smartphone cinesi, “che ...

Elezioni 2018 - Cosa si rischia con il cellulare in cabina elettorale : multa fino a 15mila euro : È di appena due giorni fa la sentenza che rischia di rovinare la vita a migliaia di elettori che domenica 4 marzo andranno ai seggi per le Elezioni politiche. Lo scorso 1 marzo i giudici della ...