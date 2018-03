“Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport La tua passione | il tuo lavoro Come diventare

oasport

: Abbiamo avuto la fortuna di far crescere i nostri bambini in Italia. Da 7 anni invece la vergogna senza fine di m… - angelomangiante : Abbiamo avuto la fortuna di far crescere i nostri bambini in Italia. Da 7 anni invece la vergogna senza fine di m… - matteosalvinimi : Lavori in corso! Grazie per la fiducia Amici, ce la sto mettendo tutta per passare (in fretta) dalle parole ai fatt… - frankiehinrgmc : Novara: il comune leghista blocca il corso di nuoto per migranti. Sennò come affogano più? #legazionismo -

(Di martedì 20 marzo 2018) Hai una grandeper loe vorresti trasformarla in un? Quali sono i segreti del giornalismoivo nel Nuovo Millennio, in una realtà storica dinamica ed in continuo mutamento?valorizzare la propria professione per farsi strada in questo mestiere? Il “Corso perivi” di OArisponderà a queste e tante altre domande. Introdurrà alle basi del giornalismo contemporaneo, dove nozioni tradizionali e innovazione rappresentano il connubio imprescindibile per operare in una società in costante evoluzione. Fornirà inoltre l’intelaiatura necessaria per approcciare questocon professionalità, serietà e consapevolezza. DOVE E QUANDO? Il Corso perivi di OAsi svolgerà presso il PalaMadiba di Modena il 29-30 maggio 2018 e sarà improntato sul “giornalismo digitale”. Successivamente si svolgerà un ...