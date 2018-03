Corsa Champions | le milanesi avanti sulle romane per numero di spettatori

Corsa Champions - turno impegnativo per l’Inter - Roma e Lazio Video : Mentre oggi si conclude la tre giorni di coppe europee con impegnate Roma, Lazio e Milan, nel week-end ritorna la #Serie A per la ventinovesima giornata e con essa il cammino verso la qualificazione alla prossima #Champions League che vede coinvolte Roma, Lazio e #Inter, mentre Juventus e Napoli sembrano ormai certe di un posto nella massima competizione europea per club. Questo ventinovesimo turno vede le tre principali candidate, Roma, Lazio e ...