Coree | da aprile nuove manovre Usa-Seul

: 05.05 Corea del Sud e Usa hanno deciso di riprendere lemilitari congiunte dal primo, chiudendo la moratoria decisa per le Olimpiadi di Pyeongchang e il disgelo tra Seul e Pyongyang. "Le manovre inizieranno l'1" e saranno simili a quelle degli anni passati, ha riferito il ministero della Difesa di Seul.

