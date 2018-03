Coppa del mondo 2018 | infortunio per Filipe Luis | Alex Sandro pronto a indossare la magia

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – A Doha si assegnano i trofei. Spiccano Chusovitina - Derwael e l’Italia : La Coppa del Mondo 2016-2018 di Ginnastica artistica si concluderà a Doha: dal 21 al 24 marzo appuntamento nella capitale del Qatar che tra sette mesi ospiterà i Mondiali. Si assegnano i trofei in un ultimo appuntamento davvero imperdibile e appassionante, degna conclusione del biennio. Il circuito riaprirà poi i battenti in autunno per l’appuntamento di Cottbus dove si assegneranno i primi punti per le qualificazioni alle Olimpiadi di ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – A Doha si assegnano i trofei. Spiccano Chusovitina - Derwael e l’Italia : La Coppa del Mondo 2016-2018 di Ginnastica artistica si concluderà a Doha: dal 21 al 24 marzo appuntamento nella capitale del Qatar che tra sette mesi ospiterà i Mondiali. Si assegnano i trofei in un ultimo appuntamento davvero imperdibile e appassionante, degna conclusione del biennio. Il circuito riaprirà poi i battenti in autunno per l’appuntamento di Cottbus dove si assegneranno i primi punti per le qualificazioni alle Olimpiadi di ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Elisa Meneghini vola a Doha per tornare al top - attesa per la trave : Elisa Meneghini torna a disputare una tappa di Coppa del Mondo dopo due anni dall’ultima volta: nel 2016 partecipò alla prestigiosa Deutscher Pokal a Stoccarda, concludendo il concorso generale in ottava posizione. L’appuntamento tedesco le portò bene visto che dopo pochi mesi ottenne la convocazione per le Olimpiadi di Rio 2016. Questa volta, invece, la Mini si cimenterà con una tappa del circuito riservato alle singole specialità: ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Lara Mori a Doha per continuare a splendere. Dopo le Finali ai Mondiali si sogna il colpaccio : Lara Mori è pronta per fare il suo esordio in Coppa del Mondo. La toscana non ha mai affrontato una tappa del circuito riservato ai singoli attrezzi, l’occasione di Doha (21-24 marzo) sarà così ghiotta per la nostra veterana che avrà il modo di fare il proprio esordio stagionale in questa stagione appena iniziata. L’allieva di Stefania Bucci si è già esibita a inizio marzo in Serie A e ha subito avuto il modo di mettersi in luce, in ...

Frascati Scherma : Rosatelli primo podio in Coppa del Mondo : Riccardi vice campione d’Italia U23- Roma – Un week-end ricchissimo per il Frascati Scherma. D’altronde era in programma un impegno di Coppa del Mondo per... L'articolo Frascati Scherma: Rosatelli primo podio in Coppa del Mondo proviene da Roma Daily News.

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per Schonach - c’è Alessandro Pittin : Ultima prova della Coppa del Mondo di Combinata nordica: a Schonach, sulle nevi tedesche, sono in programma due gare tra sabato e domenica. Il salto sarà dal trampolino HS106, ovviamente sarà seguito dalla classica prova di 10 chilometri sugli sci stretti. In casa Italia il direttore sportivo Sandro Pertile ha convocato tre atleti per quest’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale: si tratta di Aaron Kostner, Alessandro ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per Planica ed Oberstdorf : Ultima tappa per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci: nel week-end al via sia uomini che donne che si dividono rispettivamente tra Planica (Slovenia), dove va in scena il volo dall’HS240, e Oberstdorf (Germania). Quattro gli azzurri al via della prova slovena: Sebastian Colloredo, Federico Cecon, Roberto Dellasega e Alex Insam. In programma due gare individuali (venerdì e domenica, con la qualificazione giovedì), e la prova a squadre ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per Tyumen. Ci sono Vittozzi - Wierer e Hofer : Ultima tappa per la Coppa del Mondo di Biathlon: a Tyumen, in Russia, dal 22 al 25 marzo saranno in scena le sprint, gli inseguimenti e le mass start. sono cinque gli azzurri convocati per la trasferta russa: andiamo a scoprirli. Al femminile, come di consueto, le stelle (e anche le uniche al via) sono Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La 27enne nativa di Brunico potrebbe ancora conquistare la terza piazza nella classifica generale: Darya ...

Il pugilato e e la premiazione della 'Coppa eleganza' chiudono la fiera di San Gregorio : Centinaia di persone hanno affollato domenica sera l'area spettacoli del padiglione fieristico per assistere agli incontri organizzati dall'Accademia Pugilistica Valconca. Sette i match disputati e ...

Salto con gli sci - Coppa del mondo : i convocati dell’Italia per la tappa finale di Schonach : Sono state rese note dal direttore sportivo Sandro Pertile le convocazioni per l’ultima gara di Coppa del mondo a Schonach (Germania) di Salto con gli sci in chiave azzurra. Tre atleti parteciperanno alle gare tedesche, ovvero Aaron Kostner, Alessandro Pittin e Denis Parolari che gareggeranno il 24 e il 25 marzo. Il tris tricolore si cimenterà prima dal trampolino HS106, successivamente ci sarà la prova di sci di fondo su un percorso ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : la conferma vincente delle sciabolatrici azzurre. Prima volta sul podio per Damiano Rosatelli : Si è chiuso un fine settimana molto ricco per la Scherma italiana, che ha raccolto la vittoria ad Atene delle sciabolatrici e poi il doppio podio nel Grand Prix di fioretto ad Anaheim di Andrea Cassarà e Damiano Rosatelli. Proprio il successo delle azzurre della sciabola è la conferma di un gruppo fantastico, attualmente al numero uno del ranking mondiale e che ha saputo crescere di anno in anno. Un grande quartetto (Irene Vecchi, Rossella ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : la conferma vincente delle sciabolatrici azzurre. Prima volta sul podio per Damiano Rosatelli : Si è chiuso un fine settimana molto ricco per la Scherma italiana, che ha raccolto la vittoria ad Atene delle sciabolatrici e poi il doppio podio nel Grand Prix di fioretto ad Anaheim di Andrea Cassarà e Damiano Rosatelli. Proprio il successo delle azzurre della sciabola è la conferma di un gruppo fantastico, attualmente al numero uno del ranking mondiale e che ha saputo crescere di anno in anno. Un grande quartetto (Irene Vecchi, Rossella ...

Coppa del Mondo - le azzurre della sciabola vincono la prova a squadre di Atene : L'Italia vince la prova a squadre che conclude la tappa di Atene del circuito di Coppa del Mondo di sciabola femminile. Dopo una gara individuale non soddisfacente, le sciabolatrici azzurre hanno sfoderato una prestazione eccellente cogliendo, sulle pedane greche, il secondo successo della ...

Grande Lollobrigida! E' sua la Coppa del Mondo mass start 2018 : Lollobrigida, sempre a podio nelle gare di Coppa del Mondo, precede così in classifica generale la giapponese Ayana Sato, vincitrice a Minsk, e la canadese Ivanie Blondin, terza generale e seconda in ...