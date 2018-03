Consegnate 2 837 casette in 41 Comuni

Terremoto Centro Italia : Consegnate 2.837 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 41 comuni : Ad oggi sono stati completati i lavori in 156 aree e sono state consegnate ai Sindaci 2.837 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 41 comuni. In particolare sono 1.230 le casette consegnate nelle Marche, 755 nel Lazio, 664 in Umbria e 188 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 50 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite sono complessivamente 3.845 le Sae ordinate per i 50 comuni che ne hanno fatto richiesta, ...