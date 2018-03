Congelati per 3 settimane i 400 licenziamenti di Italiaonline

Italiaonline - i 400 licenziamenti Congelati per 3 settimane : Possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per adesso, i dipendenti di Italiaonline: i 400 licenziamenti e i trasferimenti previsti dal...

Italiaonline - Congelati per 3 settimane 400 licenziamenti : presidio davanti la prefettura : Il piano industriale di Italiaonline e i 400 licenziamenti sono congelati per 3 settimane. Lo ha riferito il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino al termine del tavolo al Mise. 'Il ministro ...

"rassicurazioni sulla possibilita' di favorire concretamente nuovi insediamenti produttivi presso il proprio stabilimento" 3 marzo 2018

Banca Popolare di Vicenza - nuovo sequestro di beni per gli imputati : 176 milioni Congelati a Zonin & C : A fare da apripista, con le istanze dei primi soci della Banca Popolare di Vicenza, era stato alcune settimane fa l’avvocato Renato Bertelle di Malo, che aveva ottenuto il primo sequestro sui beni degli imputati per 15,47 milioni di euro. Ma il vero botto nell’inchiesta infinita che riguarda l’istituto di credito che ha avuto come presidente Giovanni Zonin lo ha messo a segno l’avvocato trevigiano Sergio Calvetti, che ha ...

Alla Embraco Congelati per tutto il 2018 i licenziamenti. Ora cercasi acquirente : Importante trovare un nuovo partner per l'impianto piemontese che produce motori per frigoriferi. Intanto i sindacati sono già sul piede di guerra -

Congelati per tutto l’anno i licenziamenti Embraco. I sindacati : “Bene ma vogliamo garanzie” : Il punto interrogativo sul futuro dell'Embraco si dissolve alle 11 quando da Roma rimbalza sui telefonini la proposta dei vertici della multinazionale. Tocca a Francesca Re David, segretaria nazionale Fiom, dare l'annuncio: «Da Roma ci comunicano il congelamento dei licenziamenti per tutto l’anno». L’azienda si farà carico della questione stipendi...