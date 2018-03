Concorrente di Sanremo in balia della droga | ' Sono appena uscito dalla comunità'

Luna Farina/ Video - la Concorrente più completa del talent? (Sanremo Young) : Luna Farina si salva grazie all'orchestra e conquista la finalissima di Sanremo Young: riuscirà a superare il temutissimo rivale Raffaele Renda?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 11:32:00 GMT)

Chi è Luca Barbarossa - Concorrente del Festival di Sanremo : È in gara con la canzone "Passame er sale", e al Festival ci è già passato diverse volte The post Chi è Luca Barbarossa, concorrente del Festival di Sanremo appeared first on Il Post.

Luca Onestini inviato a Sanremo : nuova sfida per l’ex Concorrente del Grande Fratello : Luca Onestini inviato a Sanremo: l’ex concorrente del Grande Fratello al Festival per Tim Music Per Luca Onestini questo è davvero un gran momento, sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo. Uscito dalla Casa del Grande Fratello, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha trovato l’amore dopo Soleil Sorge e, inoltre, […] L'articolo Luca Onestini inviato a Sanremo: nuova sfida per l’ex concorrente ...

“Lorenzo e Claudio Baglioni sono parenti?”. Sanremo - la verità sul Concorrente e il conduttore. Appena letto il nome della nuova proposta nell’elenco ufficiale dei partecipanti al Festival - in rete si è scatenato il dibattito : la curiosità : Tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 c’è Lorenzo Baglioni. E allora con quel cognome la domanda è subito sorta spontanea a tutti. È parente del direttore artistico e cantautore Claudio Baglioni? Lui il Festival lo organizza e presenta. Ma si tratta semplicemente di omonimia e, a detta di Lorenzo, i due non si conoscevano nemmeno prima dell’avventura di Sanremo. Chiarito questo dubbio, conosciamo meglio il cantante in ...