Comprare il Samsung Galaxy S9 da MediaWorld | Euronics | Trony e Unieuro | prezzo | consegna

Samsung Galaxy S9 o Galaxy S9 Plus : quale Comprare? : Il lancio del nuovo Samsung Galaxy S9 (qui la nostra recensione a colpi di emoji) ha messo in chiaro una cosa: il modello Plus non è più una semplice versione extralarge del top di gamma, ma deve ricoprire un ruolo preciso nell’offerta dell’azienda coreana. Si trasforma nell’opzione intermedia per chi cerca qualcosa in più da un modello di fascia alta, ma non ha voglia di spendere cifre a tre zeri per arrivare al Galaxy Note 8. ...

Quanto vale Samsung Galaxy S8 e S7 e non solo per Comprare S9 : valutazione programma ufficiale per ogni modello : Tutti i possessori di un Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ma anche di un Samsung Galaxy S7 e S7 Edge e pure di un modello dello stesso produttore più datato se lo staranno chiedendo: Quanto vale il loro telefono per acquistare un Samsung Galaxy S9 secondo il programma di permuta ufficiale del produttore valido fino al prossimo 15 marzo 2018? Come anticipato pure ieri nel corso del nostro approfondimento post uscita della nuova ammiraglia, anche ...

Samsung Galaxy ricondizionato : quale Comprare : Non c’è ombra di dubbio, quando si parla dei migliori smartphone è impossibile non menzionare la serie Samsung Galaxy – serie “S” e serie “Note” – degli smartphone dalle grandi prestazioni e dalle inedite funzionalità. In questo articolo infatti, vi guideremo all’acquisto di un Samsung Galaxy ricondizionato, definendo in primis cosa significa e quali garanzie ci sono nell’acquistare un ...