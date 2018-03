optimaitalia

: Come visualizzare lo stato #WhatsApp altrui senza essere scoperti - OptiMagazine : Come visualizzare lo stato #WhatsApp altrui senza essere scoperti - comunichiamo : RT @5_Elements_Yoga: #DomandaDelGiorno : Come ti vedi tra 10 anni? Imparare a visualizzare quanto più nei dettagli è un utile esercizio che… - PerPozzuoli : RT @5_Elements_Yoga: #DomandaDelGiorno : Come ti vedi tra 10 anni? Imparare a visualizzare quanto più nei dettagli è un utile esercizio che… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Esattamente un anno fa vi parlammo discoprire chi visualizza il vostro, e di tutte le relative precauzioni da prendere per evitare che qualcuno dei vostri contatti possa tornare a farlo in futuro.Oggi, al contrario, vogliamo suggerirvilodei vostri contatti, e quindi dandovi la possibilità di farlo tutte le volte che desiderate, e contemporaneamente non passare per impiccioni o stalker seriali.La procedura che stiamo per descrivervi funziona molto bene, e non comporta l'attivazione della modalità aereo, oppure la disattivazione della connettività Wi-Fi o dati (in poche parole potrete ricorrere alla procedura restando agganciati alla rete).Per prima cosa, lanciate, accedete alle impostazioni generali e seguite poi il percorso 'Account > Privacy', e da qui deselezionate l'opzione relativa ...