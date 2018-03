Come cancellare i dati delle app che hai autorizzato su Facebook

Come cancellare cartella Windows Old : Se hai aggiornato la tua versione di Windows oppure l’hai re-installato tramite chiavetta, DVD o partizione di ripristino predefinita ti sarai accorto che, nel disco rigido, si sarà creata una cartella denominata Windows.old che, nella maggior parte dei casi, è grande anche parecchi GB. Ma cos’è, a cosa serve e Come si cancella? Windows.old Windows.old è una cartella che Windows crea automaticamente quando si aggiorna il PC da una ...

Come velocizzare Android : cancellare cache e dati app - differenze e quando utilizzarli : velocizzare Android significa anche mettere mano alle impostazioni interne all'OS, di cui qualche utente potrebbe non avere piena dimestichezza. Ad esempio, vi state chiedendo che differenze ci siano e quando utilizzare le opzioni 'cancella cache' e 'cancella dati'? Nel primo caso si interviene sui file temporanei di una determinata applicazione, che il sistema non andrà a ricaricare al secondo riavvio, risultando molto più veloce ...

Samsung Galaxy S8 Come cancellare scheda Micro SD : Pulire la scheda di memoria MicroSD Samsung Galaxy S8 ecco come si cancella e si aumenta la velocità dello smartphone Android Galaxy S8 Oggi vi insegneremo come cancellare memoria Galaxy S8, formattare la scheda di memoria Microsd, aumentare la memoria telefono Galaxy S8.

Come cancellare messaggi Facebook Messenger : Volete cancellare le conversazioni da Facebook Messenger ma state incontrando difficoltà nel farlo? Non temete, anche se può sembrare un’operazione banale, si tratta di un argomento molto cercato in rete. Questo è dovuto al fatto che rispetto ad altre applicazioni di messaggistica il metodo è leggermente diverso. Se utilizzate molto questa app per comunicare con Android o iOS, può capitare di voler fare un po’ di pulizia e voler ...

DOLORES O’RIORDAN DEI CRANBERRIES E' MORTA/ Quel misterioso mal di schiena Come scusa per cancellare il tour : DOLORES O'Riordan dei CRANBERRIES è MORTA: la notizia della sua scomparsa ha messo sotto shock milioni di fan in tutto il mondo. Ma c'erano state diverse avvisaglie del suo malessere.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 09:20:00 GMT)

Come cancellare cronologia Netflix : Netflix limita il numero degli schermi su cui il servizio può essere utilizzato simultaneamente. Il motivo è presto detto, se con lo stesso account (qui una guida su Come eliminare un account Netflix) si potessero vedere i contenuti della piattaforma su un alto numero di televisori contemporaneamente, chi avrebbe voglia di attivare nuovi account? Molto più probabilmente si creerebbero grandi gruppi di condivisione di account unici (qui troverete ...