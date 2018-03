Colin Firth | le dichiarazioni di Marco Brancaccia

Blastingnews

: RT @rainingcaffeine: Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che è Colin Firth. - xlovesmalfoys : RT @rainingcaffeine: Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che è Colin Firth. - chew_re_becca : RT @rainingcaffeine: Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che è Colin Firth. - _deadasfuuck : RT @spookycide: Da grande voglio diventare come Colin Firth -

(Di martedì 20 marzo 2018) In questo articolo vi parleremo di57 anni, il talentuoso attore britannico conosciuto ai più per la sua magistrale interpretazione nel film 'Il discorso del re'. La moglie di, Livia Giuggioli 48 ha dichiarato di avere avuto in passato una relazione con l'uomo che ha accusato di stalking. Livia, nota produttrice cinematografica, sposata condal lontano 1997, aveva fatto aprire un'inchiesta giudiziaria in Italia nei confronti del giornalista55. L'accusa era davvero pesante: molestie nei confronti della Giuggioli da parte di. Il tutto sarebbe avvenuto dopo la fine del rapporto tra Livia e suo marito. Il portavoce della coppia ha detto tutto al noto quotidiano inglese The Times. Leapparse sul Times Lerese note sul Times hanno del clamoroso. Dalle informazioni rese note al pubblico, si viene a ...