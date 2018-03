Coldiretti contro il Ceta | ' Frena la crescita dell' export alimentare in Canada'

Coldiretti : al via inchiesta UE contro l’invasione di riso da Birmania e Cambogia : Parte la procedura comunitaria per fermare le importazioni di riso a dazio zero dai Paesi asiatici EBA (“Tutto tranne le armi”) che nell’ultimo anno hanno dimezzato le quotazioni riconosciute agli agricoltori italiani su livelli insostenibili. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 100/30 del 16 marzo l’avviso di apertura di una inchiesta di salvaguardia relativa alle ...

Coldiretti : con Trump tornano i dazi contro l’UE dopo 20 anni : I dazi americani contro l’Unione Europea tornano dopo venti anni quando gli Stati Uniti, dopo aver presentato ricorso al Wto contro il divieto europeo alla carne agli ormoni Usa, sono stati autorizzati a fissare nel 1999 una lista di prodotti sui quali sono stati applicati dazi doganali per un valore che ammonta a 116.8 milioni di dollari annuali. E’ quanto ricorda la Coldiretti nel sottolineare che la decisione del presidente degli Stati Uniti ...

Maltempo : Coldiretti Veneto - situazione sotto controllo ma pronti ad intervento : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) - "Non siamo ancora in pericolo – rassicura Coldiretti Veneto che sta monitorando il territorio sferzato dal vento gelido e segnato dalle basse temperature. Le coltivazioni e gli allevamenti sono sotto controllo – confermano i tecnici impegnati nel presidio delle campagn

Maltempo - Coldiretti : “Corsa contro il tempo nelle stalle e nei campi” : Dai cappotti per i baby vitellini alle coperte per le verdure fino alle torce anti gelo per i vigneti. Nei campi e nelle stalle d’Italia è iniziata la corsa alle difese contro l’assalto del freddo siberiano. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che è allarme nelle campagne per salvare piante e animali da Burian. “Gli allevatori stanno mettendo i cappotti ai vitellini e hanno acceso le lampade termiche a luce rossa, mentre ...

Maltempo : Coldiretti - mobilitati trattori contro neve e gelo : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – Anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati come spalaneve per pulire le strade e come spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. E’ quanto riferisce la Coldiretti in riferimento all’ondata di Maltempo che sta facendo tornare l’inverno nella Penisola con freddo e neve. I mezzi agricoli sono al lavoro, sottolinea la Coldiretti, per ...

Dai salumi stranieri al ragù proveniente dall'estero - Coldiretti contro cibo a rischio 'fake' : La mobilitazione popolare punta a 'fermare il cibo falso e proteggere la salute, tutelare l'economia, bloccare le speculazioni e difendere l'agricoltura italiana' spiega Coldiretti osservando che '...

Coldiretti : giornata antispreco - ecco decalogo contro gli sprechi : Roma, 5 feb. , askanews, -Fare la lista della spesa, leggere attentamente la scadenza sulle etichette, verificare quotidianamente il frigorifero dove i cibi vanno correttamente posizionati, effettuare ...

Giornata contro lo spreco alimentare - Coldiretti : svolta a tavola per 3 italiani su 4 : Quasi tre italiani su quattro (71%) hanno diminuito o annullato gli sprechi alimentari nell’ultimo anno: è quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ presentata in occasione della Giornata di prevenzione dello spreco alimentare il 5 febbraio dalla quale si evidenzia in particolare che il 40% degli italiani li ha diminuiti, mentre il 31% gli ha addirittura annullati mentre il 22% li ha mantenuti costanti ma c’è anche un 7% che dichiara di ...