Clima pazzo | il monito del premier Gentiloni | “grande preoccupazione per l’Italia”

Coldiretti : il lavoro cala solo in agricoltura a causa del Clima pazzo : L’agricoltura è l’unico settore che fa segnare un calo nelle ore lavorate (-1.2%) a causa del clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccita’ su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sul mercato del lavoro nel ...

Salute : bioClimatologo - col “Clima pazzo” disturbi per 3 italiani su 10 : Freddo inteso seguito da giornate quasi primaverili e cambiamenti meteorologici improvvisi. Il ‘clima pazzo‘ di questi giorni influisce anche sul benessere e sull’umore di molti italiani, i cosiddetti meteoropatici. Non ci sono dati precisi sul numero delle persone afflitte da ‘mal di tempo’ ma “studi preliminari condotti nel recente passato parlano di una cifra oscillante tra il 20 ed il 30% degli ...

Pesca - Clima pazzo : 34 giornate in meno in mare in 10 anni : FedercooPesca-Confcooperative ha condotto uno studio confrontando le attivita’ nell’ultimo decennio: è emerso che il clima pazzo nuoce anche alla Pesca italiana e non solo all’agricoltura. Nel 2004 si Pescava quasi 150 giorni all’anno in media per battello, oggi non si superano i 116 giorni. Il dato, spiega FedercooPesca, evidenzia in generale un calo del 23% delle giornate trascorse in mare in oltre 10 anni, il che ...

Clima pazzo - mandorli già in fiore per i giorni della 'merla' -

Influenza - picco incentivato dal Clima pazzo : 4.5 gradi sopra la media : Un clima pazzo con temperature massime di 4,5 gradi superiori alla media storica hanno segnato la prima decade di gennaio durante la quale la circolazione del virus Influenzale sembra abbia raggiunto il picco stagionale. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ucea nel sottolineare che gli sbalzi termici hanno pesanti effetti sui cicli della natura, sull’agricoltura e sull’allevamento ma anche sulla salute dell’uomo. Siamo di fronte ...

Inflazione - Clima pazzo infiamma carrello spesa : A spingere l'Inflazione nel 2017 sono gli effetti dei cambiamenti climatici sul carrello della spesa, con il rincaro record al consumo dell'11,1% dei prezzi della verdura e del 5,8% della frutta , ...

Coldiretti : il Clima pazzo taglia la produzione alimentare : Addio ad una bottiglia di vino su quattro e calo dell’11% della produzione di olio di oliva rispetto alla media dell’ultimo decennio sono gli effetti sui prodotti simbolo dell’autunno della siccità e del maltempo che hanno sconvolto i cicli naturali con effetti pesanti sull’intera filiera sul piano economico ed occupazionale. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sull’andamento della produzione industriale dell’Istat che a novembre cala ...

Clima pazzo : allarme in tutto il mondo : Si tratta di eventi atmosferici estremi così come lo sono i meno 18 gradi di Boston e il freddo polare della costa nord atlantica degli Stati Uniti . A Central Park, a New York i cigni passeggiano ...

Clima pazzo - in Italia dovremo dire addio a pinot nero e chardonnay : Riscaldamento globale o no, è vero che il Clima sul pianeta sta cambiando. E' normale che sia, visto che la popolazione mondiale sta aumentando a ritmi frenetici. E come ci sono specie vegetali che soffrono le mutate condizioni, mentre altre invece ne sono favorite, anche le coltivazioni umane subis