Claudia Gerini torna single | Andrea Preti sta male e si sfoga

“Mi ha mollato”. Claudia Gerini-Andrea Preti - è finita (malissimo). Una doccia fredda. Poi rabbia e incredulità : “Neanche il peggiore degli esseri umani si lascia così” : Solo poche settimane fa, dopo aver smentito le voci infondate di una terza gravidanza, hanno trascorso un felice fine settimana sulle Dolomiti tra spa e sciate di coppia. Con loro c’era anche Linda, la figlia che Claudia Gerini ha avuto dal suo ex compagno Federico Zampaglione. Fine settimana prontamente immortalato dai fotografi e poi apparso sulle pagine del settimanale Chi. Era la fine di febbraio scorso e i due, l’attrice ...

Andrea Preti e Claudia Gerini si sono lasciati/ “Neanche il peggiore degli esseri umani si lascia così” : Andrea Preti e Claudia Gerini si sono lasciati: il modello e attore si lascia andare ad un duro sfogo contro l'attrice dalle pagine del settimanale Chi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 14:01:00 GMT)

Andrea Preti - ex fidanzato di Claudia Gerini : “E’ finita - sto veramente male. Neanche il peggiore degli esseri umani si lascia così” : Andrea Preti, attore e modello, ha affidato a Chi parole di dolore per la fine della sua storia con Claudia Gerini: “Questa volta è finita. Questa volta sto veramente male”. Una rottura che Andrea non si aspettava: “Neanche il peggiore degli esseri umani si lascia così. Mi ha raggiunto sul set del film che stavo girando in Puglia. Mi ha detto che non si sentiva più innamorata, che era in crisi esistenziale. Cazzate. Avevamo ...

"Claudia Gerini mi ha lasciato - sto malissimo". Andrea Preti - l'ex toy boy - si sfoga : «Questa volta è finita. Questa volta sto veramente male». Così, sul numero di Chi in edicola domani, il modello e attore Andrea Preti comincia un lungo sfogo in cui annuncia...

Claudia Gerini ed Andrea Preti si sono lasciati : Andrea Preti, sul nuovo numero di Chi, in edicola domani, mercoledì 21 marzo 2018, in un lungo sfogo, annuncia la fine improvvisa e traumatica della sua relazione con Claudia Gerini, iniziata 17 mesi fa: Questa volta è finita. Questa volta sto veramente male. Neanche il peggiore degli esseri umani si lascia così. Mi ha raggiunto sul set del film che stavo girando in Puglia. Mi ha detto che non si sentiva più innamorata, che era in crisi ...

Morto il regista Tonino Zangardi - diresse Marco Bocci e Claudia Gerini in uno dei suoi ultimi film : Lutto nel mondo del cinema italiano. E' Morto a 61 anni il regista Tonino Zangardi, che da qualche tempo combatteva contro un brutto male. L'esordio nel 1992 con "Allullo...

Claudia Gerini è incinta? / Nessuna conferma ufficiale da lei e dal compagno Andrea Preti : Claudia Gerini è in attesa del suo terzo figlio? Le voci di una possibile gravidanza, frutto dell'amore per il compagno Andrea Preti, si fanno sempre più insistenti.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 11:31:00 GMT)

Claudia Gerini - nessuna nuova maternità : "Non è incinta" : nessuna nuova maternità per Claudia Gerini. Fonti vicine all'attrice romana smentiscono la notizia della terza gravidanza. La Gerini, 46 anni, ha due figlie: Rosa, nata dal suo...

"Claudia Gerini di nuovo incinta a 46 anni" : Cicogna in arrivo per Claudia Gerini? Pare proprio di sì. L'attrice romana, 46 anni, sarebbe incinta dell'

Claudia Gerini È INCINTA? / Con Andrea Preti aspetta il terzo figlio? : CLAUDIA GERINI è in attesa del suo terzo figlio? Le voci di una possibile gravidanza, frutto dell'amore per il compagno Andrea Preti, si fanno sempre più insistenti.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 09:50:00 GMT)

Claudia Gerini di nuovo mamma? "Aspetterebbe un terzo figlio da Andrea Preti" : ROMA ? Claudia Gerini starebbe per diventare di nuovo mamma. Fonti beninformate hanno confidato a ?Leggo? che l?attrice sarebbe incinta di Andrea Preti, 29 anni, ex...

Claudia Gerini di nuovo mamma? "Aspetterebbe un terzo figlio da Andrea Preti" : ROMA ? Claudia Gerini starebbe per diventare di nuovo mamma. Fonti beninformate hanno confidato a ?Leggo? che l?attrice sarebbe incinta di Andrea Preti, 29 anni, ex...

Claudia Gerini di nuovo mamma? "Sembra incinta di Andrea Preti - aspetterebbe il terzo figlio" : ROMA ? Claudia Gerini starebbe per diventare di nuovo mamma. Fonti beninformate hanno confidato a ?Leggo? che l?attrice sarebbe incinta di Andrea Preti, 29 anni, ex...

Film in tv : Ex con Claudio Bisio - Fabio De Luigi e Claudia Gerini : In alternativa, è possibile seguire il Film anche in diretta streaming collegandosi al sito ufficiale www.paramountchannel.it/tv/diretta . Ex stasera in tv: cast e curiosità La pellicola è stata ...