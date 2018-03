Claudia Gerini e Andrea Preti si sono lasciati | l’attrice ha chiuso la storia

Claudia Gerini torna single : Andrea Preti sta male e si sfoga : Andrea Preti è stato scaricato da Claudia Gerini : il motivo Claudia Gerini ha lasciato Andrea Preti . E’ stato proprio l’uomo a rivelarlo in una lunga intervista al settimanale Chi. Cosa ha detto? Andrea Preti , visibilmente scosso, ha asserito senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Sto veramente male …Non si può lasciare una persona così. Mi ha raggiunto sul set del film che stavo girando in Puglia. Mi ha detto che ...

Andrea Preti - ex fidanzato di Claudia Gerini : “E’ finita - sto veramente male. Neanche il peggiore degli esseri umani si lascia così” : Andrea Preti, attore e modello, ha affidato a Chi parole di dolore per la fine della sua storia con Claudia Gerini: “Questa volta è finita. Questa volta sto veramente male”. Una rottura che Andrea non si aspettava: “Neanche il peggiore degli esseri umani si lascia così. Mi ha raggiunto sul set del film che stavo girando in Puglia. Mi ha detto che non si sentiva più innamorata, che era in crisi esistenziale. Cazzate. Avevamo ...