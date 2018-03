Cinema | il paradosso | meno spettatori ma più film in sala Ecco perché è una strana agonia

ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 marzo 2018) Chequella della visione deinelle sale italiane. Qua e là qualche weekend con un segno più rispetto al finesettimana dell’anno precedente capita, ma mai cifre per gridare al miracolo. La tendenza rimane sempre quella. Giù, giù, giù, sempre più giù. Al, belli comodi a vedersi un, non ci vuole andare più nessuno. Quel “44%” di biglietti strappati nel 2017 rispetto al 2016 è un “disaster-movie” già affrontato con ricco corollario di improbabili rimedi, e per il 2018 non si prevedono ancora sconquassi all’orizzonte. Nel frattempo c’è un dato curioso che fa davvero impressione. In epoca di bassa domanda dil’offerta deimedesimi s’impenna. Un rebus a cui nemil più dissennato neoliberista della scuola di Chicago saprebbe dare risposta. Nei primi tre mesi del 2018 sono usciti, e usciranno a breve, 133 titoli in tutto, quindi una media di ...