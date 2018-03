Cina | il governo istituirà un ministero per gli Affari dei veterani

Cina - come la riorganizzazione di governo impatterà sulla policy monetaria : Ne deriva che da tale riorganizzazione la PBOC esce ulteriormente rafforzata, e potrebbe dunque esercitare in futuro tale maggiore influenza in modo più incisivo sulla politica monetaria. Apri un ...

Governo - nessun sistema poteva dare maggioranza. Ma con un premio o sfide secche di collegio sarebbe stata più viCina : Non tutta la colpa è del Rosatellum. Se non c’è una maggioranza è soprattutto colpa dei risultati elettorali, cioè dei numeri. C’è un però: con altri sistemi elettorali la situazione sarebbe “meno ingestibile” di quanto è in questi giorni in cui è difficile comporre una base parlamentare per far partire un Governo, con tre poli inconciliabili (due più larghi, uno meno). Per esempio con il Mattarellum al centrodestra non ...

'Ho incontrato la madre di Pamela per manifestarle la viCinanza dello Stato e del Governo' : Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha confermato ad HuffPost di aver incontrato nella sua abitazione a Roma Alessandra Verni, la madre di Pamela Mastropietro. La ragazza uccisa a Macerata ...

Apple si piega alla Cina : consegnerà al governo di Pechino i dati degli utenti su iCloud : Alcuni esperti di privacy temono che lo spostamento renderà i dati degli utenti cinesi più vulnerabili ad un governo che ha record di censura, repressione politica e restrizioni su Internet. Jing ...

Apple si piega alla Cina : al governo i dati degli utenti di iCloud : alla fine Apple ha dovuto arrendersi alla Cina per non perdere il più ricco mercato asiatico: l'azienda di Cupertino consegnerà a fine mese al governo i dati degli utenti cinesi che usano il servizio iCloud.La decisione di Apple è dettata dall'obbligo di uniformarsi alle leggi locali sulla cyber-sicurezza, in base alle quali la società è obbligata a trasferire i dati memorizzati su server statunitensi a data center collocati nello ...

Apple si piega a Cina - consegna a governo dati utenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Cina - l’ultimo regalo al caro estinto? Uno spettacolo di striptease sulla bara. L’usanza trash messa al bando dal governo : In Cina sta prendendo piede una strana usanza funebre: i familiari ingaggiano delle ballerine spogliarelliste per attrarre una folla di gente, perché secondo le usanze ciò porterebbe fortuna al defunto. Lo show spesso osé è fruibile dai presenti, tra cui spesso ci sono anche bambini. Il governo cinese, preoccupato dal fenomeno, corre ai ripari e dichiara illegale lo “striptease”, considerandolo come “performance oscena” e quindi ...

DALLA Cina/ Lao Xi : un patto Prodi-Minniti dietro il nuovo governo : Secondo Gentiloni "avremo un governo stabile, la strada si troverà", ha titolato il Corriere. Ma è un bluff, oppure un inganno. Verso un accordo Minniti-Prodi? DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Gli intrecci tra Italia e Germania per il post-elezioni, di S. CingolaniELEZIONI 2018/ 2. L'ultimatum di Prodi e Gentiloni a Renzi, di A. Fanna

Licia Ronzulli - parla la donna più viCina a Berlusconi : liste - governo e Lega? Ecco tutti i segreti di Forza Italia : Da mesi è la donna di Forza Italia più vicina a Silvio Berlusconi. Lo segue ovunque in questa campagna elettorale, in un continuo andirivieni tra Arcore e Palazzo Grazioli e tra tv, radio e giornali. ...

Licia Ronzulli - parla la donna più viCina a Silvio Berlusconi : liste - governo e Lega? Ecco tutti i segreti di Forza Italia : Da mesi è la donna di Forza Italia più vicina a Silvio Berlusconi. Lo segue ovunque in questa campagna elettorale, in un continuo andirivieni tra Arcore e Palazzo Grazioli e tra tv, radio e giornali. ...

Virginia Raggi - lo schiaffo al governo : i bambini di Roma non vacCinati possono andare a scuola : Continua la guerra dei vaccini. Ad aprire lo scontro, stavolta, è il comune di Roma. L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità una mozione che impegna il sindaco Virginia Raggi a farsi ...

Roma - Raggi scrive a Governo - Regione e Anci : bimbi non vacCinati restino a scuola : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al...

Raggi scrive a Governo - Regione e Anci : bimbi non vacCinati restino a scuola : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al...

E adesso il governo "snobba" 500 milioni di turisti dalla Cina : ... anticipavano il giorno prima da Roma e Bruxelles, con un'euforia giustificata dai numeri: la Cina è prossima a raggiungere il miliardo e mezzo di abitanti e nel solo 2016, per visitare il mondo, i ...