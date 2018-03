Dazi - Cina a Usa : non vogliamo guerra commerciale : La Cina "non vuole vedere" guerre commerciali con gli Usa e non ci sarebbe alcun vincitore qualora ce ne fosse una. Lo ha detto il premier Li Keqiang, riferendosi all'introduzione da parte di ...

Firenze - cuCinano pasta senz’acqua : studentesse Usa danno fuoco alla cuCina : Inconsueto incidente domestico per tre studentesse americane a Firenze. Hanno messo a cuocere la pasta in una pentola senz’acqua, provocando un principio d’incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. L’episodio, accaduto ieri pomeriggio in un appartamento di via Pellicceria nel centro di Firenze, ha interessato tre studentesse ventenni. Le fiamme, spente sul nascere dai pompieri, hanno danneggiato alcuni ...

Taiwan : Cina minaccia azioni militari contro Usa : 'Si tratta di una seria provocazione politica, poiché ha superato la' linea rossa 'e minerà completamente i rapporti' , ha detto al Global Times Xu Guangyu, un generale cinese in pensione. Pechino ...

Cina/Usa : lo scontro si inasprisce : Washington 'delusa' dai passi indietro cinesi sull'apertura del mercato alla concorrenza straniera http://www.repubblica.it/economia/2018/03/18/news/usa_trump_Cina-191599006/ Per continuare a leggere ...

Cina a Usa : correggere errore su Taiwan : 14.55 La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di "correggere il suo errore" su Taiwan in una legge approvata dal presidente Usa Trump con cui si rafforzano i legami tra Washington e Taiwan, appunto. Pechino considera l'isola come una sua provincia.Il "Taiwan Travel Act" incoraggia gli alti funzionari americani ad andare a Taiwan per incontrare i loro omologhi e per promuovere scambi reciproci. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu ...

Intelligenza artificiale - dominio Usa minacciato dalla Cina : Per la prima volta l'egemonia americana nel settore dell'Intelligenza artificiale è messa a dura prova. Uno dei fattori più particolari nell'attuale boom dell'IA è l'improvvisa presenza tangibile della Cina come forza globale. Le società tecnologiche cinesi hanno un immenso vantaggio naturale, in termini di accesso ai dati...