Cina a Usa | monito su Taiwan

Dazi - è già scontro al G20 tra Usa e Cina : 'Abbiamo la sensazione, Wilbur Ross , il segretario del Commercio Usa, ndr, e io, che questa settimana potremmo trovare una soluzione comune', ha detto il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, ...

Cina a Usa - no a guerra commerciale : ANSA, - PECHINO, 20 MAR - La Cina "non vuole vedere" guerre commerciali con gli Usa e non ci sarebbe alcun vincitore qualora ce ne fosse una. Lo ha detto il premier Li Keqiang, nella conferenza stampa ...

Cina a Usa - no a guerra commerciale : ANSA, - PECHINO, 20 MAR - La Cina "non vuole vedere" guerre commerciali con gli Usa e non ci sarebbe alcun vincitore qualora ce ne fosse una. Lo ha detto il premier Li Keqiang, nella conferenza stampa ...

Li Keqiang : 'nessun vincitore in guerra commerciale tra Cina e Usa' : Li Keqiang ha dichiarato che Cina e Usa presentano forti complementarità, e che per questo la stabilità nelle relazioni è un fattore positivo per entrambi i Paesi e per il mondo intero. Il premier ha ...

Cina a Usa - non vogliamo guerra commerciale : La Cina 'non vuole vedere' guerre commerciali con gli Usa e non ci sarebbe alcun vincitore qualora ce ne fosse una. Lo ha detto il premier Li Keqia...

Dazi - Cina a Usa : non vogliamo guerra commerciale : La Cina "non vuole vedere" guerre commerciali con gli Usa e non ci sarebbe alcun vincitore qualora ce ne fosse una. Lo ha detto il premier Li Keqiang, riferendosi all'introduzione da parte di ...

Dazi - Cina a Usa : non vogliamo guerra : La Cina "non vuole vedere" guerre commerciali con gli Usa e non ci sarebbe alcun vincitore se ce ne fosse una. Lo ha detto il premier Li Keqiang, nella conferenza stampa di chiusura del Congresso nazionale del popolo. Il premier ha aggiunto che "le dispute devono essere risolte con i negoziati, le consultazioni e il dialogo".

Firenze - cuCinano pasta senz’acqua : studentesse Usa danno fuoco alla cuCina : Inconsueto incidente domestico per tre studentesse americane a Firenze. Hanno messo a cuocere la pasta in una pentola senz’acqua, provocando un principio d’incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. L’episodio, accaduto ieri pomeriggio in un appartamento di via Pellicceria nel centro di Firenze, ha interessato tre studentesse ventenni. Le fiamme, spente sul nascere dai pompieri, hanno danneggiato alcuni ...

Firenze - studentesse Usa cuCinano un piatto di pasta senza acqua : scoppia un incendio : Per cucinare un piatto di pasta tre ventenni hanno dato fuoco alla cucina. È accaduto in un appartamento nel centro storico a Firenze. “Credevamo si cucinasse così”, si sono giustificate.Continua a leggere

Taiwan : Cina minaccia azioni militari contro Usa : 'Si tratta di una seria provocazione politica, poiché ha superato la' linea rossa 'e minerà completamente i rapporti' , ha detto al Global Times Xu Guangyu, un generale cinese in pensione. Pechino ...

Cina/Usa : lo scontro si inasprisce : Washington 'delusa' dai passi indietro cinesi sull'apertura del mercato alla concorrenza straniera http://www.repubblica.it/economia/2018/03/18/news/usa_trump_Cina-191599006/ Per continuare a leggere ...

Usa : stop al dialogo economico con Cina : 19.42 L'amministrazione Trump è pronta a interrompere il decennale dialogo economico con la Cina perché starebbe tornando indietro nell'apertura dei mercati alla concorrenza straniera. Lo ha annunciato il sottosegretario al Tesoro Malpass, a margine dei lavori del G20 a Buenos Aires, riferendo che gli Usa sono "delusi" dalla Cina.

G20 - Tesoro Usa : stop al 'dialogo economico' con la Cina : L'amministrazione Trump mette fine al tradizionale programma di dialogo economico tra Usa e Cina. Lo annuncia il sottosegretario al Tesoro americano per gli Affari internazionali, David Malpass, a ...

G20 : Tesoro Usa - stop a 'dialogo' economico con Cina : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...