Cibi per celiaci | garantita l’assistenza Cosa prevede il nuovo decreto | alimenti gratis

Celiachia : in arrivo buoni digitali per Cibi spendibili in tutta Italia : Nuovi buoni per l’acquisto degli alimenti senza glutine, spendibili ovunque in Italia, anche al di fuori della propria Regione di residenza: è il prossimo obiettivo da raggiungere a favore delle persone con Celiachia. Un obiettivo, annuncia il presidente dell’Associazione Italiana Celiachia (Aic) Giuseppe Di Fabio, cui lavoreranno congiuntamente il ministero della Salute e quello della Funzione Pubblica. La revisione dei tetti di ...

Scoperto dalla scienza il ruolo di alcuni Cibi sul cancro : alcuni cibi sarebbero colpevoli di favorire l'insorgere dei tumori. Ecco quali sono secondo gli ultimi studi.

22 Cibi brucia grassi (per dimagrire mangiando) : dimagrire mangiando? Sì, grazie ad alcuni alimenti che aiutano a bruciare i grassi. Realmente non esistono cibi che, da soli, hanno questo potere, però alcuni di essi agiscono sul nostro corpo aumentando il senso di sazietà e attivando il metabolismo, che di conseguenza è indotto a bruciare un numero maggiore di calorie. Un esempio di cibi che aiutano a bruciare i grassi sono le fibre, che hanno un rilascio moderato di energia e quindi ...

Putin presenta super-missile “invinCibile” : monito agli Usa | Grafica : Putin presenta super-missile “invincibile”: monito agli Usa | Grafica Putin presenta super-missile “invincibile”: monito agli Usa | Grafica Continua a leggere L'articolo Putin presenta super-missile “invincibile”: monito agli Usa | Grafica è su NewsGo.

Alimentazione : i Cibi giusti per combattere il grande freddo : Alimentazione: i cibi giusti per combattere il grande freddo Quando la colonnina del mercurio scende il nostro corpo ha bisogno di più energia: scopri cosa mettere nel piatto nei giorni del gelo. Continua a leggere L'articolo Alimentazione: i cibi giusti per combattere il grande freddo sembra essere il primo su NewsGo.

Il primo supermercato senza plastica - Cibi confezionati solo in materiali riciclabili : Il primo supermercato senza plastica, cibi confezionati solo in materiali riciclabili Il progetto, realizzato da una catena di supermercati con una organizzazione ambientalista, prevede un reparto plastic-free in ogni punto vendita per dimostrare che si può acquistare anche senza plastica.Continua a leggere Il progetto, realizzato da una catena di supermercati con una organizzazione ambientalista, prevede […] L'articolo Il primo ...

“Brr che freddo - ma cosa mi mangio?”. La dieta perfetta anti-Burian. Non tutti gli alimenti vanno bene quando l’asticella del termometro scende sotto lo zero… quali sono i Cibi assolutamente da evitare : Con un freddo del genere, l’unica cosa che ci andrebbe di mangiare è la polenta. Ma non pensate che questo sia l’alimento che riuscirà a combattere la morsa del freddo del temibile Burian. Pioggia, neve e gelo dettano la dieta per 3 italiani su 4 che si dichiarano pronti a modificare il carrello della spesa quando la colonnina di mercurio scende drasticamente, come sta avvenendo in questi giorni. Una vera e propria dieta anti-Burian che ...

CONDANNATO A MORTE/ La tortura indiCibile di Doyle Hamm : non trovano la vena per l'iniezione letale : Ancora una volta l'esecuzione di un CONDANNATO a MORTE negli Stati Uniti si è trasformata in una lunga tortura fino a quando la pena è stata sospesa, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:10:00 GMT)

OGM - Coldiretti : per 7 italiani su 10 sono meno salutari dei Cibi tradizionali : Quasi 7 cittadini su 10 (69 per cento) considerano gli alimenti con organismi geneticamente modificati (Ogm) meno salutari di quelli tradizionali mentre l’81% non mangerebbe mai carne e latte proveniente da animali clonati o modificati geneticamente. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione della pubblicazione sui rischi per la salute del mais ogm. Mentre continua il dibattito scientifico, i pareri dei cittadini – ...