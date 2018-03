“Ci spiano così” Facebook nella bufera

caffeinamagazine

(Di martedì 20 marzo 2018) E’ bastata un’app per consentire a Cambridge Analytica, la società di big data impiegata per la campagna di Donald Trump e per la vittoria della Brexit, di raccogliere le informazioni personali di 50 milioni di utenti a loro insaputa. L’app utilizzata, rinominata “thisisyourdigitallife” è solo una delle tante che ruotano nell’orbita di, dove migliaia di utenti, accedendo a test, giochi e quiz consentono a soggetti terzi l’accesso alle proprie informazioni. Il sistema è semplice. Ogni volta che ci registriamo a un’app, giochiamo sul social network o rispondiamo a un quiz tramite, per evitare di inserire daccapo le credenziali d’accesso, basta autorizzare l’app ad effettuare il login tramite. Un’operazione che spesso compiamo in automatico, ignorando però che in questo modo stiamo ...